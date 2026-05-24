Óscar García elige a Kasper Dolberg y supera a Sean Steur en el partido de play-off contra el FC Utrecht

El Ajax se mide al FC Utrecht por un puesto en la fase de grupos de la Conference League. El técnico Óscar García ya ha anunciado su once para la final de los play-offs.

Maarten Paes seguirá en la portería. En defensa no hay cambios: Anton Gaaei y Lucas Rosa ocuparán los carriles, con Aaron Bouwman y Youri Baas como centrales.

Josip Sutalo, con miras al Mundial, se queda fuera por precaución, mientras que Ko Itakura regresa al banquillo.

En el centro del campo, la sorpresa: Youri Regeer entra por Sean Steur. Davy Klaassen, autor del 1-0 ante el FC Groningen, y Jorthy Mokio, autor del 2-0, completan el trío.

Wout Weghorst, con molestias en la previa, solo entrenó parcialmente el sábado y se queda en el banquillo. Kasper Dolberg será el titular. Steven Berghuis y Mika Godts, en las bandas, alimentarán al delantero danés.

Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.

Alineación del FC Utrecht: por confirmar