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Oscar Bobb marcó un magnífico gol de la victoria en los últimos minutos y el Fulham venció el sábado por 1-0 al Coventry, rival directo en la lucha por la permanencia, para salir de los tres últimos puestos de la Premier League. El primer gol del extremo con el club en la máxima categoría dio al equipo de Alvaro Arbeloa su primera victoria a domicilio en nueve intentos, mientras que el Coventry de Frank Lampard quedó penúltimo tras encadenar su segunda derrota.

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Bobb pone fin a la larga espera del Fulham para ganar fuera de casa

El Fulham ha dejado atrás sus problemas a domicilio gracias al primer gol de Oscar Bobb en la Premier League con el club, que le dio la victoria por 1-0 ante el Coventry, según informa Press Association. El extremo firmó una gran acción individual en el minuto 80: se abrió paso entre rivales dentro del área y colocó el balón junto al palo más alejado.

Fue apenas el segundo gol de Bobb en todas las competiciones desde su traspaso del Manchester City por 27 millones de libras en enero. La primera victoria a domicilio del Fulham en nueve intentos, una racha que se remontaba a febrero, llegó una semana después de que venciera al Hull por 1-0 para poner fin a su inicio de liga sin triunfos.

King se topa con el poste en un partido trabado

La calidad escaseó entre dos equipos que comenzaron la jornada en los tres últimos puestos. Josh King pudo abrir el marcador en el minuto 18 tras recibir demasiado espacio dentro del área, pero su potente disparo golpeó la parte superior del poste y Alex Iwobi envió el rechace alto y desviado.

El Coventry acumuló ocasiones sin poner realmente a prueba a Bernd Leno. Bobby Thomas cabeceó fuera una falta lanzada por Jack Rudoni, Brandon Thomas-Asante remató desviado de cabeza un centro de Jay Dasilva y un pase atrás defectuoso de Antonee Robinson brindó otra oportunidad a Thomas-Asante, pero su flojo disparo fue detenido sin problemas.

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El Fulham domina el balón, pero le cuesta marcar

El Fulham dominó la posesión, pero, como le ha sucedido durante toda la temporada, le costó transformar ese dominio en goles. Milan van Ewijk estuvo cerca de ayudarle al desviar un centro de Robinson hacia el lateral de la red, y el árbitro Adam Herczeg desestimó la reclamación de Calvin Bassey por un agarrón de camiseta de Thomas-Asante.

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El Coventry perdió por lesión a Thomas, que atravesaba un buen momento, poco antes de cumplirse la hora de juego. En su lugar entró Stephen Mfuni, adolescente cedido por el Manchester City. Los locales estaban ganando impulso cuando marcó Bobb, pero su reacción final solo produjo un disparo bloqueado de Matt Grimes y una reclamación por mano que fue desestimada.

¿Qué les espera al Fulham y al Coventry?

Dos victorias ligueras consecutivas aliviarán la presión sobre Alvaro Arbeloa y darán al Fulham una base para alejarse de la zona de peligro.

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El Coventry, derrotado por 3-1 ante el Tottenham el pasado fin de semana, acumula ya dos derrotas seguidas, y Frank Lampard debe encontrar pronto más eficacia de cara a portería para que el equipo abandone la penúltima posición.