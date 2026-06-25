«¿Os imagináis cómo sería?»... ¡Neymar sorprende a todos y desvela la otra cara de Messi!

Neymar sorprendió a la afición al afirmar que la imagen de Lionel Messi fuera del campo es aún mejor que su talento dentro de él, pese a sus logros históricos.

Así lo afirmó en su regreso a la selección brasileña, al responder sobre su vínculo con el ’10’.

En una entrevista con «DSPORTS» afirmó: «Fuera del campo es aún mejor persona que dentro. Por eso estoy muy contento de haberlo conocido y de haber jugado a su lado; es un gran amigo».

Y añadió: «Hablamos mucho, y también estos últimos días. Él sabe que le tengo mucho cariño».

El brasileño destacó la solidez de su amistad y afirmó que Messi le tiene un cariño especial.

Durante la entrevista, un periodista mencionó que Messi estaba contento con el regreso de Neymar a las canchas internacionales, a lo que el brasileño respondió: «Sí, lo sé, porque me quiere mucho, y nosotros también nos queremos mucho».

Finalmente, Neymar envió un saludo a la afición argentina, que siempre le ha demostrado afecto pese a la rivalidad histórica.

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Y añadió: «Agradezco a todos los argentinos el cariño que siempre me brindan, y les envío un gran abrazo».

Sobre su regreso a la selección brasileña, Neymar lo calificó como un momento excepcional tras un largo periodo de ausencia.

Explicó: «Hoy ha sido un momento muy especial para mí, ya que hacía mucho tiempo que no jugaba con la selección».

Y concluyó: «Volver hoy es una sensación maravillosa y una gran emoción para mí».

Neymar, que no jugaba con Brasil desde hace 981 días, participó 13 minutos en la victoria 3-0 sobre Escocia y generó tres ocasiones de gol.