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Orkun Kökçü Imago
Jonathan van Haaster

Traducido por

Orkun Kökçü tendrá un papel ofensivo en el partido de Turquía contra Australia

Australia vs Turquía
Australia
Turquía
World Cup

El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, ha anunciado su once para el Mundial contra Australia. Serán titulares Orkun Kökçü (ex Feyenoord) y Ferdi Kadioglu (ex NEC).

Kökçü, que jugará de 10 detrás del punta Kerem Aktürkoglu, tendrá un rol ofensivo. Por las bandas, Arda Güler y Baris Alper Yilmaz buscarán desequilibrar.

Hakan Çalhanoglu e Ismaïl Yüksek controlarán el centro del campo, mientras que el portero Ugurcan Çakir contará con la defensa de Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci y Ferdi Kadioglu.

En Australia, Jordan Bos, centrocampista izquierdo del Feyenoord, debutó con éxito en Róterdam y ocupa un lugar en el 3-4-2-1 de Tony Popovic.

En el Grupo D, Estados Unidos lidera tras vencer 4-1 a Paraguay.

World Cup
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USA
USA
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Australia
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World Cup
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Turquía
TUR
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Paraguay
PAR

Alineación de Australia: Beach, Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Irankunda, Metcalfe; Touré.

Alineación de Turquía: Çakir; Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Çalhanoglu, Kökçü, Yüksek; Güler, Aktürkoglu, Yilmaz.

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