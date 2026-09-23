"Orgulloso de mis luchadores": Sektioui revela su filosofía tras el empate entre Omán e Irak

El marroquí Tarik Sektioui, seleccionador de Omán, se mostró plenamente satisfecho con el arranque de su equipo en la Copa del Golfo "Golfo 27", tras el emocionante empate 1-1 ante la selección de Irak, este miércoles, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal, en Yeda.

Y a pesar de que la afición omaní deseaba un comienzo victorioso, Sektioui fue realista en su lectura del panorama, al asegurar que salir con un punto de un duelo difícil ante una selección del calibre de Irak es una ganancia en sí misma.

El técnico marroquí dirigió un mensaje de elogio a sus jugadores durante la rueda de prensa posterior al encuentro, al afirmar: "Mostraron un espíritu magnífico y una gran capacidad de lucha, y la relación dentro del vestuario es más que estupenda. A pesar de la dificultad del partido, lucharon hasta el último momento, y estoy orgulloso de dirigir a este grupo".

Sektioui reveló los entresijos de lo ocurrido entre los dos tiempos, aclarando: "Vimos imágenes rápidas en vídeo y hablé con los jugadores, y estoy muy contento con la forma en que aplicaron las instrucciones dentro del campo".

El entrenador reconoció que su misión aún está en sus inicios, cuando dijo: "He dirigido a la selección en solo tres concentraciones, y es un período muy corto para conocer por completo a todos los jugadores".

Y prosiguió el seleccionador de Omán: "Todavía estamos en los comienzos y tenemos por delante un gran trabajo, especialmente en el aspecto físico".

Sektioui dirigió un mensaje contundente a todos los jugadores omaníes, al asegurar que las puertas de la selección están abiertas para todos sin excepción, y que el derecho será para quien demuestre su valía en el campo.

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El entrenador de Omán concluyó sus declaraciones revelando la filosofía futbolística que adoptará en el torneo, al afirmar: "Siempre jugamos para ganar, esa es nuestra cultura y nuestra identidad, y si no podemos lograr la victoria, trabajamos en lo más importante, que es evitar la derrota".