Compartir Sigue a GOAL en Google

Hay dudas sobre la participación de dos estrellas del Real Madrid en el partido ante el Celta de Vigo, previsto para el próximo sábado en el Santiago Bernabéu, en LaLiga.

Anuncios

Según el diario «As», el Real Madrid ha recuperado a sus internacionales, con la excepción del uruguayo Federico Valverde, que todavía no se ha ejercitado con el grupo.

Valverde llegó a Madrid esta tarde y fue el único ausente en una sesión de entrenamiento que permitió respirar aliviado al técnico portugués José Mourinho.

Salvo el futbolista uruguayo, el equipo se encuentra en un estado físico excelente y el parón internacional no ha tenido apenas consecuencias.

Rodrygo y Asensio siguen con su recuperación, mientras que el resto se ha entrenado con el equipo desde el principio.

Anuncios Anuncios

Mañana se despejará la incógnita sobre Valverde, ya que se sabrá si Mourinho, tras su viaje transatlántico (después de la goleada por 5-0 de Uruguay a la República Dominicana en Maldonado), prefiere concederle algo de descanso.

Related Topics

Pero esa no será la única respuesta: también se decidirá si Bernardo Silva y Tchouaméni están completamente listos para enfrentarse al Celta de Vigo el próximo sábado.

Ambos jugadores regresaron con ligeras molestias. La de Aurélien Tchouaméni está localizada en el muslo derecho, una zona que ya le dio problemas durante el Mundial.

Anuncios

Por su parte, el futbolista portugués volvió con dolores musculares del partido contra Dinamarca.

Los dos comenzaron a entrenarse con el equipo esta mañana, pero Mourinho no tomará una decisión definitiva hasta la sesión de mañana. Reina un optimismo general, sobre todo en lo que respecta al jugador portugués.

Anuncios

En cuanto al resto de la plantilla, todo ha ido bien, algo excelente teniendo en cuenta que 18 de los 26 jugadores (25 del primer equipo más Thiago) acudieron a la llamada de sus selecciones.

Mbappé, Camavinga, Konaté y Tchouaméni estuvieron con Francia; Huijsen y Cucurella, con Francia; Bellingham y Trent, con Inglaterra; Vinícius y Endrick, con Brasil; Diomande, con Costa de Marfil; Güler, con Turquía; Bernardo Silva, con Portugal; Valverde, con Uruguay; Dumfries, con Países Bajos; y Espi y Thiago, con la selección sub-21.

Anuncios

Vinícius y la lesión de Tchouaméni

La lesión del francés Aurélien Tchouaméni brinda una nueva oportunidad al brasileño Vinícius Júnior para recuperar su sitio en el once titular del Real Madrid, después de que las bajas en el centro del campo hayan abierto la puerta a que José Mourinho se plantee cambiar el reparto de funciones dentro del equipo.

Según el diario español «Marca», el técnico portugués estudia apostar por Arda Güler y Bernardo Silva en el doble pivote, con Vinícius y Yan Diomande en las bandas, en un intento de aprovechar el potencial ofensivo del conjunto blanco en la próxima etapa.

Anuncios

El parón internacional parece haber supuesto un punto de inflexión importante en la temporada de Vinícius. El jugador aprovechó su ausencia de la competición doméstica, debido a una sanción de cuatro partidos, para recuperar el equilibrio y alejarse de la presión que lo rodeó en las últimas semanas, antes de volver a jugar con la selección brasileña y firmar unas actuaciones ofensivas destacadas que le han devuelto la confianza.

El extremo brasileño logró marcar cinco goles en dos amistosos con su selección, dos ante Japón y tres ante Singapur, pese a no disputar ninguno de los dos encuentros completos: jugó 90 minutos en el primero y 60 en el segundo. Todo un mensaje claro de que ha recuperado su olfato goleador y de que está preparado para pelear por un puesto de titular en el Real Madrid.