Emiliano Martínez sigue en duda para el partido de Argentina contra Jordania, tras fracturarse el dedo meñique en la final de la Europa League. Aunque su recuperación avanza rápido, la «Albiceleste», ya primera de grupo, podría reservarlo para evitar recaídas.

El portero del Aston Villa se recupera de una fractura en el dedo anular sufrida en la final de la Liga Europa y lucha contra el reloj para llegar al encuentro. Aunque su recuperación ha sido “récord”, Lionel Scaloni podría darle descanso para evitar recaídas.

De confirmarse su baja, Juan Musso, guardameta del Atlético de Madrid, sería el elegido para custodiar la portería. Muso llega tras una temporada considerada «la mejor de su carrera», lo que lo consolida como suplente de confianza.

Cambios masivos… y Messi presente

Con el liderato ya asegurado tras las dos primeras jornadas, Scaloni planea dar minutos a varios suplentes. Valentín Barco, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Facundo Farías podrían integrar el once. Nico Paz y Marcos Senesi podrían sumarse desde el inicio o desde el banco.

Lionel Messi, recién cumplidos los 39, es ya imprescindible. El capitán histórico del torneo lidera la clasificación de goleadores con 5 tantos y ya se confirmó su presencia ante Jordania, aunque aún no se sabe si saldrá de titular o desde el banco. Según su entorno, uno de sus motivos es batir récords, pese a la polémica sobre su descanso.