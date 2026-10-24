Los números otorgan al Barcelona una gran ventaja antes del Clásico frente al Real Madrid, pero el historial de los últimos enfrentamientos entre los eternos rivales encierra una paradoja que confirma que los pronósticos previos no garantizan nada cuando se trata de uno de los encuentros más apasionantes del mundo.

El Barcelona recibe a su rival de la capital en el estadio Spotify Camp Nou, mañana domingo, en la cima de la décima jornada de LaLiga.

Según el índice de probabilidades de victoria elaborado por la red Opta, especializada en estadísticas, las opciones del Barcelona de ganar son del 54,4%, frente a solo un 26,1% del Real Madrid, mientras que el porcentaje restante corresponde a la posibilidad de empate.

Las previsiones de Opta parecen lógicas si se tiene en cuenta la superioridad del Barça en diferencia de puntos y en goles marcados durante las nueve primeras jornadas de LaLiga.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

El conjunto catalán encabeza la clasificación con pleno de puntos (27 puntos), frente a los 21 puntos del bando madridista, que lo sitúan en el tercer puesto.

El Barcelona posee el ataque más potente de la competición con 39 goles, mientras que el Real Madrid ocupa el segundo lugar a una diferencia de 16 goles; por su parte, ambos equipos han encajado 9 goles.

Y pese a la superioridad del conjunto catalán en los cálculos de pronósticos, los números históricos dan al menos favorito un motivo para el optimismo, ya que en los últimos 11 enfrentamientos entre ambos equipos en LaLiga desde 2021 hubo cuatro partidos en los que ganó el equipo cuyas probabilidades de victoria eran menores antes del encuentro, a razón de dos triunfos para cada uno.

Esta paradoja revela que la ventaja del Barcelona sobre el papel no significa que el duelo esté decidido de antemano, del mismo modo que el descenso de las opciones del Real Madrid en los cálculos de Opta no descarta su capacidad para dar la vuelta a los pronósticos.