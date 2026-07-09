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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Opta pronostica los ganadores de los cuartos de final del Mundial y da una cifra sorprendente para Marruecos

Francia vs Marruecos
Francia
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Argentina vs Switzerland
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Noruega
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España vs Belgium
España
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Argentina
Suiza
Noruega
Inglaterra
España
Bélgica

Marruecos eliminó a Canadá en los cuartos de final

Opta ha publicado este jueves sus pronósticos para las semifinales del Mundial 2026, antes de los cuartos de final.

La red señala a Francia como gran favorita, con un 74 % de posibilidades, frente al 26 % de Marruecos.

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En otro duelo, España parte con un 70 % de opciones, por 30 % de Bélgica.

En el tercer duelo, Inglaterra parte con un 62 % de opciones de avanzar, frente al 38 % de Noruega, la revelación tras eliminar a Brasil.

En el último cuarto, la red dio un 69 % de posibilidades a Argentina, campeona vigente, y un 31 % a Suiza.


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