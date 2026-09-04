Antes de que comiencen las competiciones de la Liga de Campeones de Europa para la nueva temporada, los pronósticos han empezado a encenderse de forma temprana, después de que la supercomputadora de la compañía "Opta" revelara la identidad del equipo más cercano a coronarse con el título, en una lista que trajo una gran sorpresa relacionada con el actual campeón del torneo.

Según los pronósticos de "Opta", que se basaron en 10.000 simulaciones de las competiciones de la temporada 2026-2027, el Arsenal encabezó la lista de candidatos con un 21,2%, superando por un margen escaso al Bayern Múnich, con un 19,9%, mientras que el Manchester City quedó tercero con un 12%.

La candidatura del Arsenal llega tras una temporada europea excepcional, ya que el equipo alcanzó la final en la pasada edición, antes de perder ante el Paris Saint-Germain en la tanda de penaltis, pero el rendimiento del conjunto del entrenador Mikel Arteta lo convirtió en el candidato más destacado en los cálculos de la supercomputadora para la nueva temporada.

El campeón, fuera de la lucha por el liderato

La sorpresa más destacada fue situar al Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones de Europa, únicamente en el cuarto puesto, después de que el modelo estadístico le otorgara una probabilidad del 7,7% de retener el título y conquistar el torneo por tercera vez consecutiva.

El equipo francés sueña con entrar en la historia del torneo, ya que aspira a lograr un triplete consecutivo, pero los números de "Opta" no le conceden una gran ventaja frente a sus rivales, pese a haberse coronado en las dos ediciones pasadas.

En cuanto al Barcelona, quedó en el quinto puesto con un 7%, por delante de su eterno rival, el Real Madrid, que se ubicó sexto con un 5,1%, el mismo porcentaje que obtuvo el Liverpool.

La tarea del Barcelona parece complicada desde el principio, ante los enfrentamientos que le esperan frente a varios grandes del continente, mientras que el Real Madrid afronta el torneo con la ambición de recuperar su estatus europeo pese a su retroceso en los pronósticos de la computadora.