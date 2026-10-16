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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Oportunidad dorada: el clásico, el arma de Diomande para sacar a Vinicius de los planes de Mourinho

Y. Diomande
Vinicius Junior
Real Madrid
Barcelona
J. Mourinho
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Un esperado examen ante el Barcelona

El Real Madrid afronta una nueva elección para el puesto de extremo izquierdo, ante la sanción de cuatro partidos impuesta a Vinicius Junior, lo que concede a Yan Diomande una oportunidad de oro para reivindicar su derecho a ser titular.

Según el diario español Mundo Deportivo, Diomande se ha convertido en el principal candidato a ocupar esa posición, después de haber empezado ya a robarle protagonismo a Vinicius, incluso antes del polémico episodio en el que el astro brasileño agarró del pelo a Saliba, jugador del Villarreal, de una forma impactante.

Y ahora, con el camino despejado, Diomande tiene la oportunidad de confirmar sus credenciales para jugar en el extremo izquierdo, su posición preferida, y de empezar a justificar la cantidad que el Real Madrid pagó por su fichaje, que ascendió a 146 millones de euros.

Hasta el momento, el jugador de 19 años ha marcado un gol y dado una asistencia, pero sus apariciones han ido aumentando de manera progresiva, hasta el punto de que numerosas voces han comenzado a reclamar un sitio para él en el once inicial en detrimento de Vinicius.

El Clásico, una ocasión perfecta para reivindicarse

Por todo ello, y con la expectativa de que dispute más minutos de los previstos, salvo que surja algún imprevisto que lo impida, el Clásico frente al Barcelona, previsto para el 25 de octubre en el Camp Nou, será una ocasión perfecta para que Diomande muestre sus cualidades y demuestre su valía, junto con los otros partidos que le esperan ante el Sevilla, el Racing y el Valencia.

Así, las cuentas del Real Madrid entran también en una nueva etapa de decisiones, pero aquí quien decide no son los aficionados, sino Mourinho, que tendrá que definir su postura.


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