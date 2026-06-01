Georginio Wijnaldum dejará el Al-Ettifaq este verano. Su contrato no se renovará, así que el internacional holandés buscará nuevo destino.

Llegó en verano de 2023 por 8 millones de euros y ha jugado 101 partidos, en los que marcó 38 goles.

Sin embargo, su etapa en el club saudí concluye por falta de recursos económicos para renovarle, según el periodista Ben Jacobs.

En sus canales oficiales, el club le agradece sus servicios: «Se cierra un capítulo, pero la leyenda perdura. Gracias, Gini».

Con 35 años, su futuro aún es incierto: Sky Sports señala que podría regresar a la Premier League, mientras que él mismo admite a ESPN que no descarta la Eredivisie.

“El París Saint-Germain pidió en su momento diez millones de euros, más mi salario. Eso era imposible de conseguir”, señaló Wijnaldum, refiriéndose, entre otros, a sus antiguos clubes, el PSV y el Feyenoord.

“Claro, habría sido posible si yo hubiera renunciado a mucho, pero no quería hacerlo. Así que tuve que tomar otra decisión”.