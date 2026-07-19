Oportunidad de oro para Barcelona y Real Madrid: el Tottenham rebaja el precio de su jugador

El Tottenham Hotspur ya prepara la próxima temporada sin el defensa argentino Cristian Romero, lo que indica que su salida es inminente en este mercado de verano.

Según Team Talk, el club lo valora ahora en 48 millones de euros, por debajo de los 60 millones iniciales, lo que podría animar ofertas inminentes.

Varios gigantes europeos, como el Inter de Milán y los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, siguen de cerca su situación.

Por ahora no hay negociaciones avanzadas ni ofertas formales.

Romero, fichado del Atalanta, es un baluarte defensivo, pero la directiva planea prescindir de él en la reestructuración de la plantilla.