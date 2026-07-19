Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mickey van de ven Romero Bergvall SimonsIan Kington / AFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Oportunidad de oro para Barcelona y Real Madrid: el Tottenham rebaja el precio de su jugador

Fichajes
C. Romero
Real Madrid
Barcelona
Tottenham
Atlético Madrid
Primera División
Premier League
Argentina
España
Inglaterra

Los Spurs esperan ofertas oficiales

El Tottenham Hotspur ya prepara la próxima temporada sin el defensa argentino Cristian Romero, lo que indica que su salida es inminente en este mercado de verano.

Según Team Talk, el club lo valora ahora en 48 millones de euros, por debajo de los 60 millones iniciales, lo que podría animar ofertas inminentes.

Varios gigantes europeos, como el Inter de Milán y los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, siguen de cerca su situación.

Por ahora no hay negociaciones avanzadas ni ofertas formales.

Romero, fichado del Atalanta, es un baluarte defensivo, pero la directiva planea prescindir de él en la reestructuración de la plantilla.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google