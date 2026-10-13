Opinión sorprendente de Gerrard sobre la sanción al Manchester City: una postura que nadie esperaba

Steven Gerrard, excapitán del Liverpool, exigió que se impongan sanciones severas al Manchester City en el caso de las presuntas infracciones financieras que se le atribuyen en la Premier League, y propuso suspenderlo durante varios años, prohibirle fichar y restarle puntos durante un periodo determinado, en lugar de limitarse a descenderlo a la Championship o a retirarle sus títulos anteriores.

En declaraciones al programa "The Overlap Daily", Gerrard insistió en la necesidad de adoptar medidas disuasorias para proteger la integridad de la competición y la reputación de la liga inglesa, en medio de la continua polémica sobre las posibles sanciones al City, que niega las acusaciones formuladas contra él.

El caso tiene una dimensión particular para Gerrard, que jugó en el Liverpool entre 1998 y 2015 y perdió la pelea por el título de la Premier League en la temporada 2013-2014, cuando el Manchester City se coronó campeón, mientras que la derrota de su equipo quedó asociada a su célebre resbalón ante el Chelsea en los últimos metros de la temporada.

Pese a ello, el excapitán del Liverpool aseguró que no desea recuperar el título de liga ni recibir una medalla con carácter retroactivo, y explicó que ha aceptado el hecho de no haber ganado el campeonato a lo largo de su carrera y que ya ha superado lo que ocurrió al final de aquella temporada.

Gerrard afirmó que el descenso del Manchester City por sí solo no sería una sanción suficiente, al considerar que el equipo podría regresar rápidamente a la competición y que su presencia en la Championship afectaría a la equidad de la competición con los clubes que luchan por el ascenso.

Añadió que la sanción debería ser proporcional a la magnitud de las infracciones atribuidas al club y al periodo en el que se sospecha que fueron cometidas.

Gerrard precisó que las sanciones propuestas deben incluir la prohibición de fichar y la resta de puntos a lo largo de un periodo de tiempo determinado, y subrayó que abordar el caso con firmeza es necesario para evitar que este tipo de infracciones se repitan y para enviar un mensaje claro al resto de los clubes de que las normas financieras se aplican a todos.

El exjugador del Liverpool cerró sus declaraciones asegurando que el interés del fútbol exige resolver el caso lo antes posible e imponer sanciones disuasorias que preserven la credibilidad de la Premier League, y señaló que si el Liverpool fuera parte del caso, quizá habría adoptado una postura diferente por su vinculación con el club, pero considera que proteger la reputación de la competición debe ser una prioridad.