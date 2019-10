OPINIÓN: ¿La afición en México se ha dejado de interesar en ir al estadio?

El promedios de asistencia a los recintos de la Liga MX han caído exponencialmente los últimos años.

¿Ir al estadio o quedarse en casa para ver el partido? Esa es la cuestión. Esta pregunta parece haber tomado relevancia los últimos años en la y todo indica que la respuesta está en encender el televisor y no salir del hogar. La afición se aleja cada vez más de las canchas, pero no de sus equipos, y claro, no en toda la República.

Durante las transmisiones de los juegos, ya es más frecuente que en el paneo de las cámaras encontremos más butacas vacías. Los factores son muchos: situación del equipo (y del rival), costo de las entradas, opciones para ver el encuentro desde casa, entre muchas otras más. La afición más fiel sí asiste al estadio, pero ya no es la única manera de mostrar tu cariño a los colores.

Con la asistencia de cerca de 30 mil aficionados al Azteca para el Clásico Joven, es evidente que ya no basta con tener a dos escuadras de las llamadas "grandes" para atraer al público. Por ello, en Goal hacemos un análisis de qué ha llevado a los fanáticos a no asistir a los recintos del balompié nacional.

PROMEDIO DE ASISTENCIA

En el actual torneo y tras cuatro partidos como local, Tigres cuenta con el mejor promedio de asistencia en el Volcán. Con una capacidad de 41.888 aficionados y 166.220 espectadores en total, el cuadro universitario cuenta con un máximo rendimiento de 99,2% (41.555 personas por encuentro).

A caso contrario se encuentra el Estadio Azteca y sus nuevos inquilinos: . La Máquina, en un recinto con capacidad para 81.070 personas, únicamente cuenta con el 22,6% de rendimiento, es decir, 18.337 butacas llenas. Tras cuatro encuentros en casa, los de la Noria han vendido 73.348 boletos; ni un Coloso de Santa Úrsula completo.

ESTADO DEL EQUIPO

Para tener buena asistencia se necesita tener un club con gran nivel y que esté dispuesto a darle un espectáculo a la afición. Tigres, Tijuana, Santos, León y Juárez superan el 70% de rendimiento este campeonato en sus casas. Tres de esos cinco se mantienen en puestos de Liguilla. La afición de es fiel a su equipo desde su ascenso y título inmediato en el Máximo Circuito. Por su parte, la novedad de los Bravos en la Liga MX ha provocado un furor enorme en la ciudad fronteriza que mantiene a la gente en el Olímpico.

OPCIONES PARA VER LOS PARTIDOS

Anteriormente eran pocas las opciones que tenía el espectador para seguir de cerca a su equipo. La mejor vía era asistir al estadio, pero hoy en día la televisión ha acaparado todos los partidos de la Liga MX (ya sea por TV abierta o de paga).

En caso de no poder seguirlo por cable, internet ofrece una gran variedad de soluciones para no perderse ni un momento, ya sea con las apps oficiales de los canales que permiten ver el enfrentamiento a través de su transmisión en vivo, o bien, con el minuto a minuto que presenta Goal.

ALTOS PRECIOS

La economía también es un factor que ahuyenta al aficionado de los estadios. En el Estadio Akron, casa de las , el ir puede significar un gasto significativo para cada persona. Una comida (papas, refresco y hamburguesa) cuesta alrededor de $200 pesos por persona. El Chivabono más barato cuesta $2,420 por toda la temporada y, con un gasto de alimentos como el ejercicio anterior, el seguidor del Guadalajara desembolsaría cerca de $4,500 pesos por toda la campaña (incluyendo ).