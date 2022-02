Opinión: El Betis de Pellegrini tiene todo para dar un "campanazo"

Ya lo mencionaba ayer en la previa del encuentro y al parecer poco me equivocaba. Este equipo tiene hambre de títulos, tiene ganas. El derbi copero fue el punto de inflexión para que el grupo de Manuel Pellegrini se diera cuenta de que puede exigirse un poco más, y que esa exigencia es la que se necesita para hacer cosas importantes.

Cosas como ganar un título. Le pasó el año pasado y éste le ha vuelto a pasar. El equipo sin rumbo y lejos de Europa, llegaba al derbi más rezando porque pasara que con las ganas de competirlo. Pero lo que se vio fue a un grupo que supo revertir la situación y el resultado fue la Europa League. Ese derbi lo cambió todo. Ayer dio un tremendo golpe en la mesa (aviso para navegantes). Se plantó en campo hostil con la tranquilidad y la confianza que trasmite un entrenador que sabe manejar tiempos, situaciones y adversidades. Y no me escondo, yo no entendí la no citación de Guido Rodríguez, al menos para el banco.

Pues ayer el chileno dio la explicación. Porque en este grupo no importan los nombres, importa el EQUIPO. Habría que ver si en la carrera del chileno se ha dado un caso de éxito tan exabrupto como el del Betis, con todos los condicionantes y circunstancias. Habría que preguntar a Canales o a Fekir si se han sentido tan cómodos como en el sistema verdiblanco, o al propio Carvalho. Y habría que preguntarle al grupo si alguna vez han sentido tanta confianza como la que adquieren cada vez que pisan el verde con la camiseta de las Trece Barras dirigidos por el Ingeniero. ¡Qué peligroso es un equipo con confianza!

Lo dije ayer en la previa y lo vuelvo a repetir; se están alineando factores que hacen que se vea un equipo campeón. Y mirar al pasado no es bueno depende para qué. Para analizar, comparar y mejorar, es obligatorio. Para preguntarse cosas es necesario. Y la respuesta a todo eso se resume en la expresión, ya tan manoseada, gen ganador. Pero es que es así de simple. Si tan sincero he sido al reconocer mi falta de fe sobre la decisión de Guido, créanme que pienso que este Betis puede dar el campanazo. Y no solo uno.