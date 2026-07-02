Opinión arbitral: ¿Le pitaron a Bélgica un penalti injustificado ante Senegal?

En la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, Bélgica venció 3-2 a Senegal en un partido marcado por una jugada polémica que eliminó a los africanos.

Bélgica avanzó a octavos tras ganar 3-2 a Senegal el miércoles en Seattle.

Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, Bélgica marcó el 3-2 en el 120+5 por penalti transformado por Yuri Tielemans.

El penalti provocó una fuerte protesta de los senegaleses, aunque el árbitro confirmó su decisión tras revisar el VAR desde varios ángulos.

La cadena «Archivo Far», especializada en arbitraje, consideró que Bélgica no merecía el penalti.

A través de su cuenta en «X», la cadena afirmó: «Intervención errónea del VAR en el partido entre Bélgica y Senegal».

Y añadió: «Tielemans adelantó la pierna antes del movimiento de Camara, provocando el contacto. Esta jugada no requería la intervención del VAR, pues fue el jugador belga quien buscó deliberadamente el choque; por tanto, no hubo falta clara y evidente».







