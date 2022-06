'Operación Trincao': Barcelona y Sporting buscan la fórmula ideal

Si el Sporting no paga lo que demanda el Barça, el jugador podría hacer la pretemporada con Xavi

El futuro de Francisco Trincao no pasa por el Camp Nou. En su día, el FC Barcelona abonó 31 millones de euros al Braga por su traspaso, hace dos años, pero el extremo no acabó de cuajar, fue cedido al Wolverhampton y ahora, después de ese préstamo, está en rampa de salida. Según ha podido saber GOAL, el equipo más interesado en Trincao es el Sporting de Portugal. Tanto el Barça como su agente, Jorge Mendes, buscan una fórmula para poder trabajar en su salida. Desde Alvalade se plantea una cesión. Eso no termina de convencer al Barça, que sigue tratando de generar ahorros y plusvalías para poder inscribir a nuevos jugadores, como Andreas Christensen o Frank Kessié.

El Barça demanda 20 "kilos" por Trincao

El Barça prefiere un traspaso y consciente de que aún queda dinero por amortizar del fichaje del portugués, ha tasado la posible salida de Trincao en una cifra que ronde los 20 "kilos". Si finalmente el Sporting no sube su apuesta por el extremo, en el club azulgrana no se descarta que Trincao pueda hacer la pretemporada a las órdenes de Xavi Hernández, a la espera de la resolución de su futuro. Según fuentes solventes relatan a GOAL, Francisco Trincao está citado por el club para reincorporarse a la disciplina azulgrana a partir del día 4 de julio.

Solución: cesión por dos años y compra posterior

Jorge Mendes intermedia para poder encontrar una solución al futuro de su representado. El Sporting tiene mucho interés en poder contar con sus servicios y en el Barça esperan que los "leones" puedan encontrar una fórmula que satisfaga a las partes. Tanto es así, que según publica el diario "Récord", desde el Sporting se estudia la posibilidad de apostar por un contrato de cesión por dos años. En ese contrato se podría incluir una cláusula de compra posterior del futbolista por 20 millones de euros, que es lo que pretende el Barça. Eso sí, con una cesión por dos años, el Sporting podría tener el suficiente tiempo para generar ahorros y poder afrontar la compra de Trincao después de dos temporadas. Desde Lisboa se considera que la operación por el extremo es compleja, pero no imposible. De ahí que planteen esa opción de cesió bianual. El Barça tiene la sartén por el mango. El jugador tiene contrato en vigor y en el club azulgrana tienen claro que no darán un paso en falso. Si no llega la oferta que quieren en el Camp Nou, hará la pretemporada con Xavi.