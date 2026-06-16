«Operación Nostalgia» ahora es ON Sport: Caffeina refuerza su papel en el grupo y Max Tonetto se convierte en nuevo socio

Operación Nostalgia se transforma en ON Sport con una nueva estructura que incluye a T Max, de Max Tonetto, y la salida de socios minoritarios. Tonetto se une a Andrea Bini y a Caffeina, que llegó en 2019.





«Este nuevo grupo y estructura culminan un proceso de reestructuración iniciado en enero de 2024 con mi nombramiento como administrador único de Operación Nostalgia. Gracias al apoyo de los antiguos socios, que siguieron activos hasta finales de 2023, he podido centrarme en reforzar el papel de ON como creadora de vínculos auténticos y emociones reales. La entrada de Max Tonetto y la renovada confianza de Caffeina nos darán la energía para impulsar ON en Italia y en el extranjero con proyectos en los que trabajamos desde hace tiempo», afirma Andrea Bini, fundador y director ejecutivo de ON Sport.





Entre los últimos éxitos destacan los encuentros de ON en Parma con la Liga Serie A, y los de Vicenza y Reggio Calabria, con la presencia de Gianni Infantino y el patrocinio de la FIFA.





Otra novedad fue el primer encuentro en pista cubierta, celebrado en Roma el 28 de marzo: En el Palazzo dello Sport se enfrentaron las selecciones de Italia, Europa y Resto del Mundo, con más de 25 leyendas capitaneadas por Francesco Totti, Javier Zanetti y Zvonimir Boban, ante más de 10 000 espectadores y entradas agotadas. Este encuentro marca el primer paso estratégico de la nueva estructura societaria, que ya prepara la expansión internacional del formato, aprovechando la pasión global por el fútbol de los años 90 y principios de los 2000.





Las cuatro unidades de ON Sport

ON Sport es un holding con cuatro divisiones que operan de forma coordinada.





ON Media gestiona la comunicación con la comunidad a través de redes sociales, creará una nueva página web, lanzará una aplicación y producirá un podcast.

ON Events organiza los partidos que ya han congregado a más de 140 000 espectadores en siete ciudades italianas y que debutarán en pista cubierta en el Palazzo dello Sport de Roma en marzo de 2026.

ON Football Club es un equipo que empezará en una liga amateur en julio de 2027, con un modelo que involucrará directamente a los aficionados.

ON Legends gestiona talentos y leyendas del deporte para activaciones y marketing conjunto con las marcas.

La incorporación de Caffeina, agencia creativa fundada en 2012 con más de 230 profesionales en Parma, Milán y Roma, refuerza las capacidades del grupo en estrategia, diseño y comunicación integrada, ofreciendo a las marcas experiencias únicas.





ON es, tras la selección nacional, el equipo con más aficionados de Italia. Desde su fundación, trabaja por difundir el amor al deporte y al fútbol. Su público lo reconoce y responde con pasión cada vez que ON les ofrece valor, mérito de la visión de Andrea Bini. Hoy, ON es socio de confianza de marcas como Lego, Adidas, Frecciarossa y Roadhouse para crear emociones duraderas con los millones de italianos que nos siguen. Por eso hay que felicitar no solo a Andrea, sino también al equipo que ha desarrollado ON en los últimos 12 meses: Nives Aurino, Gianfranco Pastore, Veronica Bon y Nicole Tonetto, que dirigen un equipo capaz de lograr hazañas extraordinarias», comenta Tiziano Tassi, fundador y socio director de Caffeina y socio de ON Sport.





Max Tonetto aporta a ON Sport su experiencia de más de 500 partidos entre la Serie A y la Liga de Campeones, así como su bagaje empresarial en el deporte, que ya respaldó desde los inicios de Operación Nostalgia.





Creo firmemente en los valores del deporte y en el poder popular del fútbol. Por eso me uní a Operación Nostalgia desde el principio, aportando mi experiencia y apostando por las emociones antes que por el dinero. El éxito confirma que vamos por el buen camino, aunque el viaje, iniciado hace más de 10 años, apenas comienza. Esta visión ha ampliado nuestra comunidad y el equipo que, en los últimos años, ha impulsado nuestro crecimiento nacional e internacional. «Un equipo capaz de unir emociones y negocios, con la mira puesta en un proyecto aún más ambicioso. En este marco se desarrolla ON Sport», concluye Max Tonetto, fundador de T Max y socio de ON Sport.





Entre las marcas que ya han confiado en ON Sport se encuentran Lego, Adidas, Frecciarossa, Roadhouse, Dole, SumUp, Ceres, eToro, Colussi, Borotalco, Esselunga y Fútbol Emotion.