El Juventus busca aprovechar las consecuencias del tropiezo del Paris Saint-Germain para cerrar uno de sus fichajes más importantes de este verano, mientras que la Vecchia Signora aguarda al mismo tiempo la conclusión de ese regalo con una decisión pendiente por parte del Aston Villa, para renovar su oportunidad de reabrir uno de los viejos expedientes.

El Juventus ha vuelto a interesarse de nuevo por el argentino Emiliano Martínez, portero del Aston Villa, a quien el club italiano ya había seguido durante un largo periodo en los últimos meses, según el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

Según la misma fuente, la situación de Martínez está ligada a la posibilidad del traspaso del portero japonés Zion Suzuki (Parma) al Aston Villa, con quien este último está negociando, después de que se frustrara su fichaje por el Paris Saint-Germain.

Di Marzio dijo a través de su página web: "El Aston Villa ha vuelto con fuerza a moverse por Suzuki, y ahora puede presionar para cerrar la operación si no surgen nuevas sorpresas. Por el contrario, resulta difícil, según la información disponible, que el Juventus vuelva a negociar directamente con el Parma por Suzuki, dadas las elevadas exigencias económicas del club".

Además de Martínez, el Juventus espera tomar una decisión sobre acelerar sus negociaciones con Guglielmo Vicario, y el club también evalúa otros nombres antes de definir la identidad de su nuevo portero.

En cuanto a las salidas de la Juventus, el Monza sueña con recuperar al portero Michele Di Gregorio, si estos entrelazados acontecimientos siguen la dirección correcta.

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