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La UEFA dio a conocer este jueves el once ideal de la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones 2026-2027, formado por 11 jugadores de 10 clubes diferentes.

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En el once destacan los dos jugadores del Real Madrid, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, junto a Anthony Gordon, extremo del Barcelona.

El grupo técnico de la UEFA eligió a los jugadores a partir de la valoración del rendimiento de los equipos y de los participantes en los partidos de la jornada, con el apoyo de la unidad de análisis de partidos de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon.

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En la portería aparece el brasileño Alisson Becker, guardameta del Liverpool, tras su gran actuación ante el Club Brujas: realizó cinco paradas, contribuyó a que su equipo dejara la portería a cero y, además, dio una asistencia con un pase largo a Alexander Isak en el partido que terminó con victoria del Liverpool (3-0).

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En la defensa figuran Mario Hermoso, jugador de la Roma, junto a Logan Costa, del Villarreal, y Nathan Ngoy, jugador del Lille.

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Hermoso marcó el gol que adelantó a la Roma ante el París Saint-Germain, en un partido que terminó con empate a 2.

El español también destacó por su capacidad para imponerse en los duelos y por recuperar el balón 11 veces.

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Por su parte, Costa fue uno de los pilares defensivos del Villarreal en su primer partido sin encajar en la fase liga de la Liga de Campeones esta temporada, en el que el equipo castellonense se impuso al Slavia de Praga checo (1-0).

Ngoy, por su parte, contribuyó a la remontada del Lille ante el Bayern de Múnich y a su sorprendente victoria (2-1), tras asistir al delantero Ayase Ueda en el gol del empate.

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En el centro del campo, la UEFA eligió al italiano Nicolò Barella, jugador del Inter de Milán; al español Luis Milla, estrella del Como, y al francés Rayan Cherki, jugador del Manchester City, junto a Jude Bellingham, del Real Madrid.

Barella contribuyó a la victoria del Inter de Milán sobre el Stuttgart (2-0), mientras que Milla marcó el gol del triunfo del Como ante el AEK Atenas (1-0), su primer tanto en la Liga de Campeones.

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Cherki brilló ante el Nápoles y marcó el gol que evitó la derrota del Manchester City y le dio el empate a 2, después de completar 47 pases en el último tercio, la cifra más alta entre los jugadores de la jornada.

Bellingham, por su parte, fue una de las grandes figuras de la remontada del Real Madrid ante el PSV Eindhoven, con un gol y una asistencia en la victoria por 5-1, pese a haber entrado como suplente al inicio de la segunda parte.

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En la delantera, el once incluye al colombiano Cucho Hernández, estrella del Real Betis, autor del doblete del triunfo ante el Slovan Bratislava eslovaco (2-0); a Kylian Mbappé, que marcó dos goles en la victoria del Real Madrid sobre el PSV Eindhoven, y a Anthony Gordon, delantero del Barcelona, que también firmó un doblete en el triunfo ante el Sabah azerí (4-1).

Así, el Real Madrid fue el único club con dos jugadores en el once ideal, mientras que las otras nueve plazas se repartieron entre nueve clubes diferentes.