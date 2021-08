Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la fecha 3 de la Liga BetPlay.

El 2021-II para Millonarios continúa con juego que puede marcar el liderato en solitario para los dirigidos por Alberto Gamero, luego de su participación en la Florida Cup.

Sin novedades importantes respecto al plantel que fue subcampeón del torneo anterior, los albiazules quieren volver a ser protagonistas de la Liga y para eso necesitan sumar su tercera victoria del semestre.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Once Caldas vs. Millonarios FECHA Domingo, 1 de agosto ESTADIO Palogrande, Manizales HORARIO 18:05

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de Win Sports + este domingo 1 de agosto a las 18:05 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

POSIBLES NÓMINAS

Millonarios: Vargas; Román, Llinás, Vargas, Perlaza; Vega, Pereira, Silva, Mojica; Rodríguez, Uribe.

Once Caldas: Ortíz, González, Bushiazzo, Giraldo, Roa; Mejía, Palacios; García, Otálvaro, Pérez; Messiniti.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos entrega los siguientes datos sobre este duelo entre Embajadores y Blancos:

• Millonarios no perdió en los últimos tres partidos frente a Once Caldas en Primera División (2V 1E). Las dos victorias de Millonarios en este intervalo tuvieron siete goles en total (5-2 y 4-3) y el empate fue un partido sin goles.

• Once Caldas ganó los últimos dos partidos como local en Primera División, dejando su arco en cero en ambos compromisos. La última que vez que esto último ocurrió fue la última vez en que los albos enlazaron dos victorias seguidas en casa, en diciembre de 2020.

• Millonarios suma dos victorias seguidas en Primera División. Como visitante, Millonarios ha ganado tres de sus últimas cinco presentaciones (1E 1D) anotando 10 goles en el proceso.

• Entre los jugadores con más de tres duelos disputados, Yoiver González de Once Caldas es, junto con Jairo Borrero de Deportes Quindío, uno de los dos futbolistas con mejor porcentaje de acierto en duelos (88,9% – 8/9).

• A pesar de haber ganado sus dos partidos y haber anotado ya cinco goles, Millonarios es el equipo que más remates al arco ha hecho sin que terminen en gol (12), de un total de 17.