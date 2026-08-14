Once años después: la exmédica del Chelsea dispara contra Mourinho y Terry

Eva Carneiro, exmédica del Chelsea, cargó contra el entrenador portugués José Mourinho y el excapitán del equipo John Terry, después de que ambos reabrieran el expediente de la polémica crisis que provocó su salida del club londinense hace 11 años.

Mourinho y Terry habían abordado el incidente durante el nuevo documental "Mourinho", disponible en la plataforma "Netflix", donde el exentrenador del Chelsea insistió en que Carneiro y el fisioterapeuta Jon Fearn se equivocaron al saltar al campo para atender a Eden Hazard, durante el partido que terminó con empate (2-2) ante el Swansea City en agosto de 2015.

Carneiro respondió a lo dicho en el documental a través de su cuenta en la plataforma "X" con estas palabras: "Después de 11 años, volvemos de nuevo a revivir los peores momentos. Solo espero que hayan ganado algo de dinero a cambio de ello".

La médica también dirigió duras críticas a Terry, quien respaldó la versión de los hechos de Mourinho y afirmó que existía un entendimiento entre los jugadores del Chelsea y el cuerpo médico según el cual no debían entrar al campo salvo que la lesión fuera "muy grave".

Carneiro escribió, según recogió el sitio ESPN: "Estamos regidos por normas y conductas profesionales y jurídico-médicas. Sería bueno y provechoso para John Terry aprender las reglas del juego; ha pasado mucho tiempo, amigo mío".

Carneiro también publicó un comunicado emitido por la Asociación Británica de Medicina del Deporte y del Ejercicio, que aclara que el cuerpo médico asume una "responsabilidad y un deber de cuidado plenos" de saltar al campo y evaluar el estado del jugador en cuanto el árbitro lo solicita.

Y añadió en otra publicación: "El asunto es muy sencillo; el árbitro Michael Oliver nos invitó a entrar dos veces, y el jugador Eden Hazard fue quien pidió asistencia médica; luego nos comunicamos con él visualmente desde la línea de banda y confirmó su necesidad de atención médica, dos veces. Y en ese momento tengo las manos atadas como médica profesional".

Los detalles del incidente se remontan a los últimos minutos del partido inaugural del Chelsea en la temporada (2015-2016) de la Premier League, cuando el portero Thibaut Courtois ya había sido expulsado, y al entrar Carneiro y Fearn para atender a Hazard, la estrella belga debía abandonar el campo de forma temporal en virtud del reglamento, lo que dejó al Chelsea jugando con nueve jugadores durante un breve periodo.

Este comportamiento provocó la gran indignación de Mourinho en aquel momento, ya que describió a Carneiro y Fearn tras el partido como "impulsivos e ingenuos" y que no "entienden el juego del fútbol".

Mourinho dijo, al hablar del incidente en el documental: "No soy médico, pero mi ojo sabe cuándo un jugador está lesionado y cuándo no lo está. Yo sabía que Eden no estaba lesionado, pero los médicos saltaron al campo y dejaron al equipo con nueve jugadores".

Y continuó Mourinho: "Para mí, que la médica sea mujer u hombre, da lo mismo. Así que, como de costumbre, usé mi vocabulario cuando no estoy contento. Hay palabras que se dicen en momentos en los que la tensión es muy alta. Y por lo general, las personas que tienen cultura futbolística o los genes del juego lo superan en un segundo, pero en este caso la situación fue distinta".

Por su parte, Terry, capitán del Chelsea en aquel momento, respaldó la opinión de Mourinho sobre las expectativas que impuso al cuerpo médico del club, cuando dijo: "Desde el punto de vista médico, José decía que, a menos que la lesión fuera muy grave, no entraran al campo. Ese era el concepto imperante entre nosotros como jugadores y con el cuerpo médico, y todos lo aceptaron. Fue, por supuesto, un momento clave, y él (Mourinho) recibió muchas críticas por ello".

Tras el partido ante el Swansea, Carneiro y Fearn fueron apartados de sus funciones con el primer equipo, y Carneiro dejó el Chelsea al mes siguiente, antes de iniciar acciones legales contra el club por despido improcedente, además de una demanda judicial separada contra Mourinho.

El Chelsea y Carneiro llegaron a un acuerdo judicial en junio de 2016, después de que el caso llegara al tribunal laboral, y el club presentó una disculpa oficial a Carneiro, mientras que Mourinho no presentó disculpa pública alguna.

Cabe recordar que la Federación Inglesa de Fútbol había exculpado a Mourinho en septiembre de 2015 del cargo de dirigir expresiones discriminatorias hacia Carneiro durante la crisis, antes de que el entrenador portugués fuera destituido del banquillo del Chelsea unos tres meses después, a raíz de un mal arranque del equipo en su camino por defender el título de liga.