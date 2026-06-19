Onahi: «El punto ante Brasil no nos conforma; queremos superar lo logrado en 2022»

El centrocampista marroquí Ezzedine Ounahi asegura que no hay euforia tras el 1-1 ante Brasil.

Marruecos se prepara para enfrentar a Escocia en la madrugada de mañana, en la segunda jornada del Mundial 2026.

En la rueda de prensa previa al encuentro, recogida por Reuters, el centrocampista recordó que Marruecos busca superar lo logrado en Catar 2022, cuando alcanzó las semifinales.

“Sabemos que este Mundial será más largo que el de Catar 2022 y debemos gestionarlo bien. No vinimos solo para jugar contra Brasil y quedarnos ahí”, añadió.

Y añadió: «Queremos llegar más lejos que en Catar y sabemos que necesitamos un resultado positivo ante Escocia».

«Hay 40 millones de marroquíes que nos apoyan. Tenemos gran talento y una plantilla completa, y queremos superar lo hecho en Catar. Nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible».

Y añadió: «El partido de mañana será más importante y más difícil. Escocia tiene tres puntos y nosotros solo uno, así que debemos ganar para que el tercero, contra Haití, sea más sencillo».