Omar Mascarell, en Goal: "LaLiga está muy equilibrada, no puedes jugar con el freno de mano"

El canario repasa cómo se siente tras volver al fútbol español de la mano del Elche y rememora los buenos y malos momentos que vivió en Alemania.

Omar Mascarell está de vuelta a España. El centrocampista canario brilló en Alemania de la mano del Eintracht de Frankfurt y el Schalke y ahora ha emprendido una nueva aventura de vuelta a casa de la mano del Elche.

"¡Una sensación increíble! Disfruté mucho mi tiempo en Alemania, pero extrañaba estar cerca de mi familia y amigos. Por eso ningún otro país era una opción para mí. España fue mi primera opción cuando tuve claro que me iba del Schalke", explicó en una entrevista a Goal.

Tras jugar buena parte de su carrera en Alemania, el centrocampista analiza el nivel que se ha encontrado en el fútbol español: "La Liga está muy equilibrada. No hay partido al que puedas entrar con el freno de mano puesto, de lo contrario no tienes ninguna posibilidad. En ese sentido, no veo una gran diferencia con la Bundesliga. Al final, siempre se trata de pequeños detalles"

De momento, ha firmado por un año con el Elche pero no descarta prolongar su vínculo: "Nos sentaremos durante la temporada y hablaremos de lo que es mejor para todas los partes. Lo único que puedo decir es que me siento muy cómodo aquí y, además de un gran club con grandes compañeros, también he encontrado un ambiente muy agradable. Para mí, después de un año tan malo en el Schalke, era simplemente importante recuperar la paz y divertirme jugando al fútbol. Elche me dio cariño, independientemente de la duración del contrato. De todos modos, no soy de los que miran hacia el futuro. Se trata de desempeño diario y de disfrutar de lo que haces de nuevo ".

Repasando su última etape en el Schalke, el jugador canario intenta rescatar lo positivo a pesar del triste final con un descenso: "Siempre trato de ver lo positivo. Al final, solo tuve un año realmente malo de tres en el Schalke, se me permitió cumplir mi sueño de participar en la Liga de Campeones y usar el brazalete de capitán. Nunca lo olvidaré. Pero soy lo suficientemente realista como para decir que realmente lamento cómo fue mi última temporada allí. Fue una experiencia terrible, y desafortunadamente no me despedí como me hubiera gustado a. Por el descenso. Por mis actuaciones, que no fueron lo suficientemente buenas. Pero también por el coronavirus, ya que no se permitió la entrada de aficionados a los estadios ".

Mascarell lo pasó mal en el último año en Gelserkichen cuando algunos aficionados incluso le amenazaron de camino a casa cuando se consumó el descenso: "Ese fue el peor momento en el Schalke para mí. Entiendo a todos los fanáticos que se enfadan cuando su equipo juega mal. Yo, como todo el equipo, no estuve ni cerca de mi nicel temporada pasada. Puedo vivir con insultos y acusaciones, no hay problema. Pero cuando llega el punto en el que tienes miedo por tu vida y ni siquiera te sientes seguro en tus propias cuatro paredes, simplemente no debería ser. Después de esa noche, tenía miedo de salir por la puerta. Nunca hubiera pensado que eso fuera posible, porque también conocí a muchos grandes aficionados del Schalke. Les deseo lo mejor, porque se merecen que su club vuelva a la Bundesliga. Solo espero que el club haya aprendido de esa noche y proteja mejor a sus jugadores a partir de ahora. Algo así no debe suceder".

Tampoco le gusta que el Schalke intentara que se marchara sin su conocimiento: "Siempre fui leal y honesto con el Schalke. Podría haber dejado el barco que se hundía varias veces, pero no quería abandonar al Schalke. Me hubiera gustado ver la misma lealtad del club. A principios de la temporada pasada, el club me ofreció al Hertha BSC sin mi conocimiento. Michael Reschke (ex director deportivo del Schalke) le dijo a mi agente, no a mí personalmente, que les gustaría venderme al Hertha. Me dolió mucho. No quería irme. Yo era el capitán en ese momento y tenía la sensación de que no estaría bien irme en un momento así. También hice muchos amigos en el equipo y en el club que todavía significan mucho para mí hoy. Entonces, ¿por qué debería haberme ido? Para ser honesto, no tengo explicación para la forma en que se comportaron conmigo. Me quitaron el brazalete de capitán en el transcurso del juego sin informarme ni diciéndome por qué. Estuve inconsciente de un día para otro, eso fue muy amargo. Pero así es como funciona a menudo el fútbol. Hay una muchos egoístas, algunos solo representan sus propios intereses, especialmente cuando las cosas van mal... ".

También recordó su etapa en el Eintracht Frankfurt: "Frankfurt es como un segundo hogar para mí. Amo la ciudad, amo el club. Lo pasamos muy bien, especialmente con la victoria de la copa en 2018. Esos son momentos que se quedan contigo para siempre."

En referencia al Eintracht quiso mandar un mensaje de apoyo a su compatriota Fabio Blanco, uno de los talentos más prometedores del fútbol español pero que no lo está teniendo fácil en el club alemán: "No es lógico lo que está pasando. No creo que sea lo que le prometieron. Lo sé. puede tardar un poco en establecerse en el primer equipo, pero no creo que alcance el nivel que espera el entrenador con solo correr por el campo sin entrenar con el grupo ... Conozco a Fabio desde hace años, es uno de los mejores talentos del fútbol español. Tenía ofertas de los mejores clubes europeos que quieren ganar la Champions y le recomendé que se mudara al Eintracht".

Mascarrel no quiso cerrar la entrevista sin mandar un mensaje de ánimo a los canarios y, especialmente, a la isla de La Palma tras la erupción del volcán que está arrasando las casas de muchos de sus paisanos.

"Todo el mundo sabe lo mal que se está pasando en La Palma y nos estamos uniendo para ayudar a nuestros paisanos y a la gente que se está quedando sin casa. Tenemos que hacer fuerza para ayudar en lo que podamos. La verdad que veo mucho apoyo y gente muy solidaria y es algo que me enorgullece y me emociona", aseguró con emoción.