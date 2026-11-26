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Una primera hora de pesadilla y una última media hora fantástica. El Milan logra la hazaña en Atenas al remontar un 2-0. Amorim acierta con los cambios y Hutchinson lidera la remontada.

MILAN

Maignan 5,5: no sale en el saque de esquina y, además, tiene la mala suerte de desviar el balón hacia su portería. También está impreciso en algunos despejes. No es su mejor actuación desde que viste la camiseta del Milan.

Gila 6,5: acepta desde el principio el ambiente de batalla y no se guarda nada. Sufre al inicio, pero mejora con el paso de los minutos.

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De Winter 5: un suspenso para el defensa belga, protagonista a su pesar de varios errores que favorecen a los atacantes griegos, como en el segundo gol, marcado por Jota. Una actuación despistada y con una actitud algo displicente. Despistado. (Desde el 53', Tomori 6,5: aporta carácter y capacidad para anticiparse. Decisivo).

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Diawara 6: controla bien a González, el atacante mexicano del equipo local. No comete errores evidentes, ni siquiera cuando el Olympiacos sube el ritmo e intenta apretar con sus mediapuntas. Sólido. (Desde el 67', Terracciano 6: aguanta el tipo. Un paso adelante tras un periodo difícil)

Estupiñán 5: podía y debía ser su gran oportunidad, después de cuatro partidos comenzando en el banquillo, pero la desaprovecha por completo. Ataca poco y defiende mal; también comete muchos errores al salir con el balón. Decepcionante. (Desde el 46', Musah 6,5: frena la impetuosa actuación de Pedersen y resulta mucho más útil que Estupiñán en la elaboración del juego. Aporta equilibrio)

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Jashari 5,5: le falta ritmo y claridad al organizar el juego. El centrocampista suizo está entre los peores sobre el campo en la primera parte. Mejora ligeramente cuando entra Pulisic y le ayuda a construir el juego. Debe mejorar.

Rabiot 6: vuelve a mostrar los jueves por la noche una versión menos brillante y autoritaria que en los partidos de liga. Su experiencia, sin embargo, es un factor para gestionar la ventaja obtenida al final del encuentro.

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Hutchinson 8: una noche para enmarcar para el exjugador del Nottingham Forrest, que marca su primer gol en una competición europea con una magnífica jugada individual. No se conforma y da dos asistencias que Cisse y Pulisic convierten en la victoria del Milan. Jugador del partido

Cisse 7,5: se convierte en el jugador más joven de la historia del Milan en marcar cuatro goles en una competición europea. Con olfato de delantero centro experimentado, anota su décimo gol de una temporada hasta ahora extraordinaria. Goleador. (Desde el 83', Comotto, sin calificar)

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Moreira 7: en la primera mitad le cuesta encontrar la posición adecuada para hacer daño al rival. Cambia por completo de ritmo en la segunda, en la que se vuelve imparable y marca tanto su primer gol con el Milan en competiciones europeas como el primero de su carrera. Energía pura.

Gonçalo Ramos 5,5: resuelve bien las dos o tres primeras jugadas con balón y muestra su habitual inteligencia táctica. Tras el primer choque fuerte queda fuera del partido: Amorim lo cambia por precaución. (Desde el 46', Pulisic 7,5: el Capitán América no se detiene: marca su quinto gol en los últimos seis partidos y da a su equipo una victoria de enorme importancia)

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Entr. Amorim 7: gana el partido con los cambios: acierta de pleno al situar a Musah de lateral y a Pulisic por detrás de Cisse.

OLYMPIACOS

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Ortega 5: no tiene especial responsabilidad en los goles encajados. Recoge cuatro balones del fondo de la red y deja la sensación de que poco podía hacer.

Smajlović 5: Hutchinson lo desborda y le concede demasiado espacio para disparar en el gol que devuelve la vida al Milan.

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Pirola 6,5: propicia el gol que abre el marcador y evita un gol prácticamente hecho de Cisse. Está literalmente desatado, aunque pierde medio punto por un final en el que sufre muchísimo.

Retsos 5,5: juega duro, a veces demasiado. Vive el partido con mucha intensidad y acaba arrollado por la oleada del Milan. (Desde el 82', Toufakis, sin calificar)

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Onyemaechi 5,5: apenas se deja ver ni en ataque ni en defensa.

Pedersen 6,5: durante la primera hora es una pesadilla para la defensa del Milan. Ataca con mucha fuerza. (Desde el 67', Saliakas 5,5: un claro paso atrás respecto a Pedersen)

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Freuler 6: valioso al recuperar el balón y distribuir siempre el juego con criterio. Mientras le duran las fuerzas, el Olympiacos funciona bien.

Sá 5: monta una escena poco deportiva tras un golpe fortuito de Cisse; aporta poco en la contención y casi siempre le faltan ideas claras.

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Martins 6,5: obliga a Maignan a intervenir dos veces con disparos lejanos y es, sin duda, el más inspirado de los suyos. (Desde el 72', Fortounis 5,5: apenas aparece)

Silva 6,5: marca un gol precioso y disputa cada balón con gran intensidad.

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González 5: Diawara se impone a él en el juego aéreo y se mueve poco y mal. (Desde el 67', Yaremchuk 5,5: pocos balones que pueda jugar)

Entr. Alguacil