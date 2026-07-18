Olmo: «La violencia contra Yamal es normal... y Argentina es más fuerte que Francia»

Dani Olmo, estrella de la selección española, admitió que aún no son plenamente conscientes del logro que pueden conseguir y alertó sobre la fuerza del rival a 48 horas de la final del Mundial contra Argentina.

En una entrevista con el diario español «AS», Olmo admitió: «Mucho. Creo que aún no somos plenamente conscientes de lo que estamos a punto de vivir».

Tras ganar la Eurocopa, sentíamos que podíamos lograrlo, pero el Mundial es distinto. El equipo estaba preparado, pero el Mundial es diferente; cuando llegas aquí te aíslas un poco, porque aún no somos conscientes de lo que logramos. Al final son partidos de fútbol que queremos ganar, pero lo que ocurre en España y cómo lo vive la gente lo valoraremos más con el tiempo».

Sobre la afición añadió: «No lo vemos con nuestros ojos, pero sabemos que es una locura y sentimos el apoyo de todos, de los que están allí, de los que han viajado y de nuestras familias».

Sobre la diferencia entre la Eurocopa y el Mundial, afirmó: «No se pueden comparar. El Mundial es otro nivel en ambiente, cobertura mediática y rivales».

Sobre la final contra Argentina, añadió: «Es la primera contra la segunda del ranking FIFA; las dos mejores del torneo, así que será una gran final».

Sobre el «Finalesma», un duelo inédito, añadió: «El fútbol da segundas oportunidades y ahora tenemos una nueva chance de enfrentarlos».

Sobre su rendimiento en comparación con la Eurocopa, afirmó: «No lo sé, y no me he parado a valorarlo. Es cierto que me siento muy bien. Tenía muchas ganas de ayudar al equipo sobre el terreno de juego. No pude hacerlo en el primer partido, pero desde el encuentro contra Arabia Saudí empecé a sentirme muy cómodo, y espero seguir ayudando al equipo a ganar».

Sobre su compenetración con Lamine Yamal, añadió: «Es muy fácil entenderse con él; llevamos años jugando juntos en el Barça y la selección, así que no necesitamos hablar para comprendernos».

Sobre el estado de Lamine Yamal, afirmó: «Está bien, no hay ningún problema».

Sobre el vendaje en su muslo, aclaró: «Solo son contusiones de los partidos; no afectarán mi participación».

Sobre las entradas violentas que sufre Yamal, afirmó: «Es normal, es muy difícil pararlo. Él lo sabe, pero sigue intentándolo; tiene la ambición, la personalidad y la audacia que siempre demuestra, así que no hay problema».

Sobre la supuesta obsesión de Yamal por marcar, añadió: «Es como todos; prefiere que gane el equipo aunque él no marque. Hace lo necesario para que la selección triunfe».

Sobre cómo marcar a Lionel Messi, afirmó: «Messi es excepcional; da igual si tiene 39, 20 o cualquier otra edad. Ha sido clave en este torneo y sabemos lo que puede aportar, así que será uno de los jugadores a vigilar en Argentina».

Sobre las diferencias entre enfrentar a Argentina y a Francia, añadió: «Será distinto; quizá Argentina sea más agresiva y fuerte en los duelos, pero estamos preparados».

Sobre la posible superioridad de la afición argentina en las gradas, afirmó: «No nos preocupa. Sentimos cerca el apoyo de nuestra gente, tanto en el campo como en las calles o desde España. Da igual que sean más, nosotros jugamos por todo un país».

Y añadió: «Quizá eso también sea un estímulo adicional. En algunos momentos con entradas fuertes o juego físico, debemos centrarnos solo en lo nuestro. Ellos defenderán sus intereses, pero no podemos perder la concentración».

Sobre la preparación de España para un partido en el que podrían producirse provocaciones, afirmó: «España está preparada para todo, pero debemos jugar como sabemos: con posesión y control del partido. Ese es nuestro estilo, y si empezamos a jugar como ellos o caemos en las provocaciones, pueden superarnos, así que no debemos dejarnos llevar».