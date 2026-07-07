El exarquero alemán Oliver Kahn criticó la decisión de la FIFA de suspender temporalmente la sanción al delantero estadounidense Balugon tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina. Se burló de la medida en su cuenta de «X», mientras el tema sigue generando reacciones.

Según el diario español «Marca», Kahn criticó la medida con un tuit: «Si ahora estuviéramos reescribiendo la historia del fútbol, tengo una pequeña propuesta: me gustaría que la FIFA anulara la tarjeta amarilla que le mostraron a Michael Ballack en la semifinal del Mundial de 2002, la cual le impidió disputar la final. Y ya que estamos, también podríamos volver a jugar la final contra Brasil».

Ballack vio la amarilla en el penúltimo partido, victoria 1-0 sobre Corea del Sur.

Ballack, autor de tres goles y cuatro asistencias, pero esa tercera amonestación lo dejó fuera de la final contra Brasil, lo que afectó al equipo alemán y facilitó la victoria de los europeos por 2-0 ante Ronaldo.

Su postura se suma a otras voces críticas con la FIFA.

Jürgen Klopp ya había criticado a Trump e Infantino: «Estas dos personas, que no saben nada de fútbol, no deberían tener nada que ver con este asunto».

El seleccionador de Noruega, Solbakken, añadió: «Ha sido una decisión muy mala que perjudicará al Mundial».