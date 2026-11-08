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Oliver Glasner ha expresado su enorme orgullo tras la sorprendente victoria del Nottingham Forest por 3-1 ante el Manchester City el sábado por la tarde. El entrenador del Nottingham Forest destacó el ambiente en el City Ground como un factor decisivo para lograr su primera victoria en casa de la temporada en la Premier League.

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Una victoria histórica en el City Ground

Jair Cunha abrió el marcador y Liam Delap firmó después un doblete con gran eficacia, lo que permitió que los tres puntos se quedaran en el City Ground. El resultado marca un punto de inflexión para el Nottingham Forest, que seguía buscando su primera victoria en casa de la temporada hasta la visita del vigente campeón. La importancia del triunfo va más allá del prestigio de derrotar al equipo de Enzo Maresca: los tres puntos elevan a nueve el total del Forest esta temporada. Más importante aún, la victoria ha sacado al equipo de Glasner de los tres últimos puestos y supone un enorme impulso anímico para la plantilla en su intento de asentarse en la zona media de la tabla.

El entrenador no tardó en reconocer la importancia del resultado para la dinámica del club. Nada más terminar el partido, Glasner elogió el esfuerzo colectivo de sus jugadores y el apoyo de la afición local. «Es una noche muy especial. Hay que reconocer a los jugadores la pasión con la que jugaron y el espíritu que mostraron. Me encantaron el espíritu del equipo y el del City Ground, y la unión que hubo», declaró el técnico en la web oficial del club.

Resistir la presión del Manchester City

Pese a la holgura del marcador final, el Forest tuvo que soportar largos periodos de presión, especialmente después de que el City marcara. Glasner señaló que la afición desempeñó un papel decisivo en esos momentos difíciles del encuentro y sostuvo a los jugadores cuando se vieron obligados a replegarse cerca de su área. La resistencia de la defensa fue una muestra de la disciplina táctica inculcada por el cuerpo técnico.

El entrenador destacó cómo la energía de la grada se tradujo en solidez defensiva e impidió que los visitantes convirtieran su dominio territorial en más goles durante una tensa segunda parte, disputada bajo los focos en Trentside. «Después del gol del City hubo momentos en los que sufrimos y, en esos momentos, el ambiente fue increíble. Tuvimos todo el apoyo de nuestra afición y eso nos ayudó a superar un periodo difícil», explicó Glasner.

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Liam Delap marca la diferencia

Delap fue el jugador más destacado: sus dos goles sentenciaron el encuentro. El delantero mostró una gran versatilidad al marcar con ambos pies, algo que no pasó inadvertido para su entrenador. Glasner admitió que el tercer gol fue el momento decisivo, el que permitió a su equipo creer por fin que podía lograr una victoria memorable ante el campeón del triplete mientras el tiempo se agotaba.

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«El tercer gol de Liam fue como un golpe definitivo y nos dio la confianza para creer que de verdad podíamos ganar este partido. Así que hay que reconocer el mérito de los jugadores y dar las gracias a nuestra afición», añadió Glasner.

Una gran actuación colectiva

A Glasner le impresionó especialmente la ambición de su equipo por ampliar la ventaja en lugar de limitarse a defender un margen estrecho. Señaló que la capacidad del City para atacar por distintas zonas hacía necesario el tercer gol. El técnico alemán rehusó destacar a un jugador en particular por la victoria y prefirió centrarse en el esfuerzo colectivo que permitió al Forest imponerse a un rival de tanta categoría.

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«La presión aumentó y el City jugaba alrededor de nuestra área. Sabemos lo difícil que es defender. Pueden atacar por el centro y centrar desde las bandas. Necesitábamos el tercer gol y Liam demostró su calidad en la definición con el pie derecho y con el izquierdo. Hoy ningún jugador merece una mención individual porque fue un esfuerzo de equipo fantástico y todo el reconocimiento les corresponde a ellos», concluyó Glasner.