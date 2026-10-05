Una vez más, el francés Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich, demostró ser el jugador más decisivo en la era del entrenador Zinedine Zidane, tras brillar la noche del lunes ante Bélgica.

Olise entró como suplente en la segunda parte y contribuyó a transformar la desventaja de Francia (1-0) en una goleada contundente (4-1) en apenas 14 minutos, después de marcar dos goles y dar una asistencia en el partido de la cuarta jornada de la Liga de Naciones de Europa.

Más allá del partido ante Bélgica, Olise marcó 4 goles en el presente parón internacional, confirmando su estatus como uno de los jugadores más destacados del mundo en la actualidad.

Olise declaró a la cadena francesa "TF1" tras el encuentro, disputado en el estadio "Stade de France": "Creo que jugamos bien al final del partido. La primera parte fue difícil, pues enfrentarse a defensas replegadas siempre resulta complicado. Seguimos presionando y el final fue bueno, así que estamos contentos".

Olise elogió a sus compañeros de la selección de Francia y al entrenador Zidane, y dijo, según recogió la red "Foot Mercato": "Creo que también tiene que ver con el equipo. Él (Zidane) propone ideas y nosotros las seguimos. Vamos a seguir por este camino".

Y concluyó sus declaraciones: "Sigo feliz con la selección francesa; es un placer jugar con este equipo. Hay muchos jugadores destacados. Estoy contento de jugar aquí".



