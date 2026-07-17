Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
OliseGetty Images
Hussein Hamdy

Traducido por

Olisé les dice a sus compañeros: «Quiero fichar por el Real Madrid»

Fichajes
M. Olise
J. Bellingham
Vinicius Junior
Real Madrid
Bayern Múnich
Francia
World Cup
Primera División
Francia
Inglaterra
Brasil
España
Alemania

Una víctima de gran calibre

El francés Michael Oulessi quiere fichar por el Real Madrid la próxima temporada. Así lo comunicó a sus compañeros en el Mundial, según «L'Équipe».

Su nombre sonó cuando Florentino Pérez habló de una oferta de 150 millones de euros por una gran estrella, aunque luego aclaró que no se refería al francés.

Según L’Équipe, el francés comunicó en el Mundial su deseo de dejar el Bayern y fichar por el Madrid, motivo por el que el diario le dedica la portada de hoy.

El Real Madrid conoce sus deseos y planea actuar tras el Mundial, aunque sabe que el Bayern no quiere venderlo.

Herbert Hainer, presidente del Bayern, ya había advertido: «Florentino Pérez puede ahorrarse la molestia de presentar una oferta por Oliisi, porque no queremos venderlo».

El delantero, de 24 años, tiene contrato con el Bayern hasta 2029, pero cree que es momento de avanzar en su carrera, tal como les dijo a sus compañeros en el Mundial.

Su compañero Dayot Upamecano intentó convencerlo de que se quedara en Múnich.

«L'Équipe» añade que su fichaje podría suponer la salida de una estrella madridista para hacerle hueco.

Según el rotativo, Jude Bellingham —cuyas relaciones con Kylian Mbappé se han enfriado— o Vinicius Júnior —que aún no ha renovado— podrían salir para hacerle hueco.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google