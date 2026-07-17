Olisé les dice a sus compañeros: «Quiero fichar por el Real Madrid»

El francés Michael Oulessi quiere fichar por el Real Madrid la próxima temporada. Así lo comunicó a sus compañeros en el Mundial, según «L'Équipe».

Su nombre sonó cuando Florentino Pérez habló de una oferta de 150 millones de euros por una gran estrella, aunque luego aclaró que no se refería al francés.

Según L’Équipe, el francés comunicó en el Mundial su deseo de dejar el Bayern y fichar por el Madrid, motivo por el que el diario le dedica la portada de hoy.

El Real Madrid conoce sus deseos y planea actuar tras el Mundial, aunque sabe que el Bayern no quiere venderlo.

Herbert Hainer, presidente del Bayern, ya había advertido: «Florentino Pérez puede ahorrarse la molestia de presentar una oferta por Oliisi, porque no queremos venderlo».

El delantero, de 24 años, tiene contrato con el Bayern hasta 2029, pero cree que es momento de avanzar en su carrera, tal como les dijo a sus compañeros en el Mundial.

Su compañero Dayot Upamecano intentó convencerlo de que se quedara en Múnich.

«L'Équipe» añade que su fichaje podría suponer la salida de una estrella madridista para hacerle hueco.

Según el rotativo, Jude Bellingham —cuyas relaciones con Kylian Mbappé se han enfriado— o Vinicius Júnior —que aún no ha renovado— podrían salir para hacerle hueco.