Olimpia podría rescindir el contrato de Adebayor si se suspende la Libertadores

El delantero togolés decidió volver a su país para pasar la cuarentena y el vicepresidente del club reconoció que "será difícil continuar con él".

La crisis por el coronavirus empieza a transformar al fútbol de manera directa y los clubes se ven afectados no solo económicamente, sino también en otros aspectos. Ese es el caso de Olimpia con Emmanuel Adebayor, quien decidió regresar a Togo para pasar la cuarentena con su familia y su futuro en es una incógnita.

La institución decidió publicar un comunicado informando la situación del delantero y, a su vez, Pedro Ballotta, vicepresidente de la entidad, se refirió a su continuidad: "No está en el país y creo que es complicado seguir con él. Es insostenible un contrato como el suyo en la situación actual".

Comunicado oficial, referente al jugador Emmanuel Adebayor. pic.twitter.com/AMUZd5l5Vb — Club Olimpia (@elClubOlimpia) March 23, 2020

"Él vino para la , no para el campeonato local. En caso de que no se juegue más este año, no tendría sentido la continuidad", agregó.