Olimpia disfruta de los goles del juvenil Erik López

El Decano paraguayo tiene una nueva joya, ha jugado tres partidos y marcó en cada uno de ellos.

Erik López es el jugador revelación de Olimpia en el torneo Clausura 2019, con un promedio perfecto que ha ayudado a compensar la ausencia del ídolo Roque Santa Cruz.

El jugador de solo 17 años se mostró contento con este presente que vive en la institución franjeada y a esto se suma el llamado de la selección Sub 23 de . López vive un presente de ensueño, algo que sorprende hasta al propio delantero: “La verdad me sorprende este inicio. Siempre uno busca los goles, pero no sabía que me iba a ir así. Olimpia tiene un plantel espectacular, cada uno aporta su granito de arena para seguir creciendo", señaló el futbolista en una charla con la AM1080 de Asunción, este miércoles.

El gran momento del juvenil coincide con el de su compañero de ataque Brian Montenegro, goleador del actual certamen guaraní, con el que López tiene un gran entendimiento. “Somos muy rápidos con Brian y le damos dinámica al equipo y al ataque", comentó.

López indicó además que el apoyo de su familia es lo principal para saber llevar este momento en el que todo está pasando muy rápido. “Mis abuelos me acompañan siempre, en especial mi abuela, que me acompaña a todos los partidos", detalló.

Erik López lleva disputados tres partidos en el equipo del entrenador argentino Daniel Garnero y cada una de esas presencias las pagó con gol.