Olimpia busca a Banegas, en conflicto con Marathon

El jugador no llegó a un acuerdo por su continuidad en el verdolaga y confesó que le hablaron "de otros equipos".

Allan Banegas terminó la campaña como capitán de Marathon, pero su futuro no parece estar ligado al club verdolaga al no llegar a un acuerdo salarial por su renovación. En ese contexto, Olimpia puso en su agenda al mediocampista.

"Soy agente libre. Me han hablado de otros equipos, de Tegucigalpa, hemos estado hablando con ellos y sigo esperando la mejor opción. Yo le propuse algo a Marathón pero solo están en que me van a hablar y nada", remarcó el Flaco.

Banegas insistió en que su pedido de mejora de contrato no fue del agrado de la institución verdolaga, que tiene una deuda de dos meses con el plantel. "No sé cuánto ganan los extranjeros, aquí uno solo hace el trabajo, y solo estoy esperando que pasa", amplió.

Sin embargo, el jugador dijo que "concreto no hay nada. Estoy a la espera de que me diga el presidente (Orinson Amaya), o que me dicen los otros directivos. No he hablado con otra gente. No he hablado con Manuel Keosseián (técnico del Olimpia) como dice"