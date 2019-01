Ole Gunnar Solskjaer respalda a Alexis Sánchez: "Está decidido a demostrar su valía"

El técnico del Manchester United elogió el trabajo del chileno luego de firmar una conquista ante Arsenal. "Ha dado un gran paso adelante", dijo.

Tras el renacer del Manchester United en Inglaterra, Alexis Sánchez también ha vuelto a sonreír de la mano de Ole Gunnar Solskjaer. Y es que el atacante chileno acabó con una sequía goleadora de cuatro meses. Su última anotación había sido el pasado 6 de octubre, en el triunfo 3-2 de los Diablos Rojos sobre el Newcastle. Este viernes le marcó a su exclub, Arsenal, en medio de las pifias de la fanáticada Gunners.

A los 31′ del primer tiempo, el oriundo de Tocopilla recibió una habilitación de Romelu Lukaku, eludió a Petr Cech y definió con sutileza al palo derecho del arquero de los londinenses. Así, sumó su primera conquista en la era del noruego que lleva ocho victorias consecutivas en igual número de partidos. Y fue nada menos que en Emirates Stadium, por la FA Cup, recinto que lo vio partir para sumarse a la disciplina de los de Old Trafford hace precisamente un año.

Y en ese contexto, recibió el respaldo de su DT en entrevista concedida a The Guardian. "Alexis Sánchez ha dado un gran paso adelante", aseguró su entrenador.

Eso sí, el sustituto de José Mourinho en la escuadra inglesa contó que la comunicación no ha sido fácil para ambos por la barrera del idioma, pero que "trato de sentarme y hablar con él. Es un hombre muy trabajador y orgulloso, y está realmente decidido a demostrar su valía. Ha sido fantástico desde que llegué. Su tasa de trabajo en entrenamientos ha sido brillante", dijo.

Además destacó que el chileno no recibe un trato especial. "Todos reciben el mismo trato, porque cuando entras y miras alrededor del vestuario y hay tantos buenos jugadores, tienes que demostrar tu valía. Usted no solo vive de la etiqueta de precio. No estoy interesado en lo que han costado o en lo que están ganando. Lo que me interesa es lo que pueden dar al equipo. Pero él realmente quiere ser parte de esto", cerró.

El artículo sigue a continuación

Mientras que Nemanja Matic señaló: "Alexis tiene un gran carácter. Trabaja al 100% en cada sesión de entrenamiento y estoy feliz por él, porque cuando trabajas así, en los partidos no puedes jugar mal, así es que lo está haciendo muy bien. Está ayudando al equipo". Y en la misma línea, añadió: “Es un gran tipo (Sánchez). Estoy feliz por él porque tiene que entender que es un jugador muy importante para nosotros”, sostuvo el serbio.

El próximo desafío del elenco del chileno será este martes ante el Burnley por la Premier League, a partir de las 17.00.