El jugador de 23 años sufrió la lesión poco después de la reanudación, con 2-0 en el marcador, cuando se torció la rodilla durante un duelo. Konstantelias cayó al suelo, permaneció tendido en un primer momento y se llevó las manos a la cara. Los fisioterapeutas del Dortmund le realizaron todavía sobre el césped la llamada "prueba del cajón", con la que se comprueba la estabilidad de las articulaciones.

Para Konstantelias no hubo continuidad después. Se marchó cojeando del campo en el minuto 54 entre aplausos de ánimo, y Marcel Sabitzer entró en su lugar. Las repeticiones televisivas apuntaban posiblemente a una lesión más grave. El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac (54), se interesó directamente por Konstantelias en la banda e intentó animar a su nuevo extremo derecho, aunque sin demasiado éxito.

El director deportivo del Dortmund, Ole Book, dijo después del partido en Sky: "Debemos ser prudentes con lo que comunicamos hoy. Pero sí que tememos una lesión grave". Preguntado por si ese temor apuntaba a una rotura del ligamento cruzado, respondió: "Sí, así es". No obstante, primero habrá más pruebas. Kovac también se mostró pesimista: "Desde luego, no sonó nada bien lo que me dijo el médico". No fue más concreto.

Hasta su sustitución, Konstantelias había firmado un debut impecable en la Bundesliga con la camiseta del Schwarzgelben. Junto a su compatriota griego Konstantinos Karetsas, estuvo prácticamente en todos los ataques peligrosos del subcampeón.

Su gran actuación tuvo premio con el gol del 2-0 (45+1). Aprovechó un fino pase de Maximilian Beier desde la izquierda poco antes del descanso. Konstantelias definió hacia dentro entre las piernas del defensa del HSV Sebastiaan Bornauw (27). Este desvió ligeramente el balón y así el guardameta Daniel Heuer-Fernandes (33) no tuvo ninguna opción de evitar el gol.

Konstantelias llegó hace apenas unos días, después del frustrado fichaje de Said El Mala (20, 1. FC Köln), procedente del PAOK Salónica por 26 millones de euros. Debe reemplazar a Karim Adeyemi (24), que se marchó al Barça, y ya dejó una buena impresión en la Supercopa hace una semana contra el Bayern de Múnich (1-2).