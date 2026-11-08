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Karim Malim
Traducido por

Old Trafford presencia una noche histórica para Emery en la Premier League

U. Emery
P. Guardiola
M. Arteta
Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
España
Inglaterra

Una cifra solo al alcance de los grandes

El español Unai Emery, director técnico del Aston Villa, continúa afianzando su lugar entre los entrenadores más destacados en la historia de la Premier League, después de lograr un nuevo hito durante el enfrentamiento de su equipo ante el Manchester United, en el estadio de Old Trafford, en el marco de la décima jornada de la Premier League.

La red Squawka, especializada en estadísticas, señaló que Emery disputa su partido número 200 en la Premier League, añadiendo así una nueva etapa a su trayectoria como entrenador en los campos ingleses.

La red indicó que Emery se convirtió en el quinto entrenador español en alcanzar esta cifra en la historia de la competición, sumándose a una lista en la que figuran sus compatriotas Rafael Benítez, Roberto Martínez, Pep Guardiola y Mikel Arteta.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
W
W
W
W
W
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
W
W
L
W
W
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
L
L
L
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
W
L
W
W
L
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
L
W
L
W
W
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
W
W
L
L
D
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
W
W
W
W
L
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
L
W
D
L
D
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
W
L
D
D
L
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
D
D
W
W
D
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
L
W
W
W
D
12
NewcastleNewcastleNEW
103341316-312
D
L
W
L
L
13
HullHullHUL
102531111011
L
D
D
L
D
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
L
D
D
L
W
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
D
D
W
W
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
W
L
D
L
L
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
L
W
L
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
D
L
L
D
D
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
W
L
D
L
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
L
L
L
L
W
Champions League
UEFA Europa League
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