Old Trafford presencia una noche histórica para Emery en la Premier League

El español Unai Emery, director técnico del Aston Villa, continúa afianzando su lugar entre los entrenadores más destacados en la historia de la Premier League, después de lograr un nuevo hito durante el enfrentamiento de su equipo ante el Manchester United, en el estadio de Old Trafford, en el marco de la décima jornada de la Premier League.

La red Squawka, especializada en estadísticas, señaló que Emery disputa su partido número 200 en la Premier League, añadiendo así una nueva etapa a su trayectoria como entrenador en los campos ingleses.

La red indicó que Emery se convirtió en el quinto entrenador español en alcanzar esta cifra en la historia de la competición, sumándose a una lista en la que figuran sus compatriotas Rafael Benítez, Roberto Martínez, Pep Guardiola y Mikel Arteta.