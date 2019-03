Ojo, Real Madrid: la historia dice que segundas partes nunca fueron buenas

En los últimos 40 años, sólo una "segunda parte" salió bien en el banquillo del Madrid: Fabio Capello.

Después de que el Real Madrid se quedara en una semana sin posibilidad de pelear ningún título, el club español comenzó con la búsqueda de un reemplazante para Santiago Solari. Tal y como informó Goal hace unos días, Zinedine Zidane era el hombre elegido. Y este lunes, La Sexta publicó que el técnico francés está a punto de regresar al Bernabéu, donde pasó dos años y medio repleto de éxitos. En Goal repasamos la historia contemporánea de algunos de los entrenadores que, en los últimos 40 años, han tenido un segundo ciclo al frente del equipo blanco. Y la conclusión es lapidaria: segundas partes, en el Madrid, nunca fueron buenas.

Alfredo Di Stéfano: 1982-1984

Don Alfredo, que en paz descanse, dirigió al Madrid en 1982. En su primer año no ganó nada, siendo subcampeón de casi todo. De Liga, de Copa y de Recopa. En su segundo año, también fue segundo en Liga. en su segunda etapa, regresaría en la 90-91, dirigiendo sólo 15 partidos tras suplir a Toshack. La historia no acabaría bien, ya que sería sustuido por el serbio Radomir Antic. No tuvo suerte en ninguna de sus dos aventuras en el banquiillo.

Leo Beenhakker: 1986-1990

El neerlandés dirigió tres campañas completas a los blancos en su primera etapa, ganando dos Ligas, una Copa y una Supercopa. Su equipo hizo un fútbol apoteósico, pero le quedó la espina clavada de la Copa de Europa, que no pudo conseguir. El "quesero" holandés regresó en la 91-92 para sustituir en febrero a Antic, pero perdió la Liga en Tenerife, a pesar de coger al Real Madrid como líder.

José Antonio Camacho: 1998-2004

Duró sólo 22 días como entrenador del Real Madrid. Camacho tuvo una fuerte discusión con Juan Onieva, mano derecha del entonces presidente Lorenzo Sanz, y salió del club de manera abrupta. En 2004, Florentino Pérez decidió ficharle para el Madrid. Sólo duró tres jornadas de Liga antes de presentar su dimisión. Le sustituyó García Remón. Las dos etapas de Camacho en el Madrid fueron un gran fiasco. Se fue, las dos veces, sin pena ni gloria de un club que lleva en el corazón, pero donde no fue capaz de triunfar como entrenador.

Fabio Capello: 1996-97 y 2006-07

Sin duda, el italiano fue el único técnico capaz de ofrecer soluciones y rendimiento instantáneo al Madrid en sus dos etapas en el banquillo. Llegó, ganó la Liga al Barcelona de Ronaldo y se fue en junio. después, en 2006, fue reclutado por Ramón Calderón y a pesar de sufrir muchísimas críticas, su equipo fue de menos a más y acabó ganando de nuevo la Liga, para marcharse después, otra vez a 30 de junio. Capello es la excepción a la regla no escrita del Madrid en estos últimos 40 años de historia en el banquillo.

En la Casa Blanca ya saben que, al menos en los últimos 40 años, apostar por una política de segundas oportunidades no ha terminado de salir bien.