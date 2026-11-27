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Martin Odegaard asegura que no le preocupa su contrato con el Arsenal y espera seguir en el club muchos años más. El acuerdo actual del capitán vence en 2028, pero confía en pactar nuevas condiciones mientras el campeón de la Premier League sigue asegurando la continuidad de sus jugadores clave. El equipo de Mikel Arteta se prepara para recibir el domingo al Manchester City.

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Odegaard, tranquilo sobre su futuro contractual

El Arsenal está asegurando la continuidad a largo plazo de jugadores como Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya y Piero Hincapie. Odegaard ha contado a Sky Sports News que espera seguir sus pasos, ya que su contrato actual vence en 2028.

«No es algo que me preocupe», dijo Odegaard. «Lo he dicho muchas veces: estoy muy feliz aquí, me encanta estar aquí. Ojalá pueda quedarme muchos años más, y creo que el club también está contento. Así que no me preocupa; lo resolveremos».

El capitán quiere «ganarlo todo»

Odegaard, al que se ha relacionado con el Bayern de Múnich, dijo a principios de este mes, durante su concentración con Noruega, que esperaba seguir en el Arsenal «mucho tiempo», aunque admitió que todavía no habían comenzado las conversaciones para renovar.

«Lo principal es centrarse en el campo y después veremos qué pasa», añadió. «Quiero ganar más cosas aquí, desde luego. Quiero ganarlo todo con el Arsenal. La Premier League otra vez, la Champions League, las copas: eso es lo que queremos. Queremos ganarlo todo».

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«Aquí lo tenemos todo»

El jugador de 27 años insistió en que el equipo es lo primero. «El resto, lo individual, llegará como consecuencia de lo que haga el equipo. El equipo es lo más importante», afirmó.

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Odegaard también cree que el Arsenal tiene todo lo necesario para repetir sus éxitos: «Tenemos todo lo que necesitamos. Hemos demostrado que podemos hacerlo; ahora toca demostrar que podemos hacerlo otra vez, ganar aún más y dar otro paso. Aquí lo tenemos todo: cuerpo técnico, una plantilla increíble, jugadores y personas increíbles».

El Arsenal prepara el duelo ante el Manchester City

Odegaard y el Arsenal centran ahora su atención en la visita del Manchester City el domingo . El líder de la Premier League aventaja en seis puntos al equipo de Enzo Maresca.

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Una victoria dejaría al Arsenal con nueve puntos de ventaja sobre el City, aunque sigue sin poder contar con Bukayo Saka, que estará de baja otras tres semanas.