«Oí el crujido del hueso»... El seleccionador de Canadá describe la terrible lesión de su jugador

La selección canadiense venció 6-0 a Catar en el Mundial 2026, pero sufrió un duro golpe: el centrocampista Ismail Koné se lesionó gravemente y estará varios meses de baja.

Koné, del Sassuolo italiano, se lesionó en el minuto 53 tras una entrada de Asim Madibo, y tuvo que ser retirado en camilla.

El seleccionador canadiense, Jesse Marsch, afirmó haber escuchado el sonido de la fractura desde la línea de banda.

Tras el partido, Marsh declaró al diario británico «The Sun»: «Se podía oír cómo se rompía el hueso. Nuestros corazones están con él, y todos quedamos conmocionados».

El técnico estadounidense añadió: «Ismael es un chico estupendo, con una personalidad especial. A veces comete errores, pero eso es parte de lo que te hace quererlo. Tiene un gran futuro y es muy importante para nosotros».

El jugador, de 24 años, será operado en las próximas horas y podría estar de baja entre cuatro y cinco meses.

Marsh lo consoló al ser retirado y afirmó: «Se recuperará, tendrá a los mejores médicos y aún le queda un gran futuro».

Además, Madibo se disculpó con el plantel tras el partido.

Jonathan David, estrella canadiense y autor de un hat-trick, criticó la entrada: «Si no puedes llegar al balón, no hay razón para ese tackle; parecía un intento de hacer daño».

El árbitro le mostró tarjeta roja directa a Medibo, y Catar terminó el partido con nueve jugadores tras la expulsión de Hammam Ahmed en la primera parte.

Pese al impacto, Canadá dominó: Larin abrió el marcador, David hizo un hat-trick y Saliba, que entró por Koné, anotó de tiro libre.

Tras marcar, Saliba celebró levantando la camiseta de Koné, gesto ovacionado por la grada.

Mohamed Al-Mannai marcó en propia puerta, y David cerró la goleada con su tercer tanto en el descuento, dando a Canadá una victoria que refuerza sus opciones de octavos.

Catar necesita vencer a Bosnia y Herzegovina en su próximo encuentro para mantener alive su sueño de avanzar a la siguiente ronda.