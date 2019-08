O'Higgins vs. Colo Colo, por el Campeonato Nacional: formación, día, horario y cómo ver por TV

La escuadra de Mario Salas buscará volver a los abrazos enfrentando a los de Marco Antonio Figueroa en El Teniente.

Luego de la dura caída frente a en el Estadio Monumental, vuelve la acción para . Por la fecha 17 del Campeonato Nacional, el Cacique medirá fuerzas con buscando volver a los abrazos para que les permita recortar distancias con el líder .

Y es que el equipo de Mario Salas es segundo, con 29 unidades -merced a 8 triunfos, 5 empates y 3 derrotas- y nueve puntos lo distancian de los Cruzados, que sumaron 38 tras superar 3-0 a en la pasada jornada.

Mientras que la escuadra de Marco Antonio Figueroa marcha en el noveno casillero, con 21 positivos, y llega a este cruce tras caer frente a , en El Cobre, alargando a tres fechas sin saber de victorias.

En esta cita podría reaparecer Jorge Valdivia, quien ya superó su lesión. Después de dos meses y medio, el Mago está a disposición para sumar minutos. "Si estoy para jugar o no, eso no lo sabemos hasta que me toque jugar. Uno entrena pensando en poder jugar. Yo trato de estar bien en todos los sentidos y solo jugando uno se va a dar cuenta si puedes jugar más o hasta cierto tiempo. Nosotros, los lesionados, necesitamos jugar, acumular minutos rápidos para ser un aporte y así permitirle al equipo tener soluciones que no se vienen dando. Espero jugar", expresó en rueda de prensa.

Mientras que lamentarán la baja de Carlos Carmona, quien sufrió un desgarro en la banda iliotibial que lo tendrá fuera un mes. "Estamos viendo opciones de jugadores que se puedan adaptar a la posición", indicó el Comandante. Su reemplazo podría ser Matías Zaldivia, quien jugó ahí en de Sarandí. De este modo, Julio Barroso debería aparecer en la zaga.

LO QUE TIENES QUE SABER

Colo Colo mantiene un invicto de cinco partidos ante O’Higgins en Primera División (3V 2E); su última derrota ante el Celeste de Rancagua fue en noviembre de 2016, cayó 0-1 como visitante.

O’Higgins perdió sus dos juegos más recientes en el Campeonato 2019; es su mayor racha en Primera División desde septiembre de 2018 (2D).

Colo Colo acumula dos partidos sin convertir en el Campeonato 2019 (1E 1D); es su mayor racha en Primera División desde abril de 2017 (1E 1D).

Colo Colo es el equipo con más pases completos (6.211) y mayor precisión de pases (81,7%) en el Campeonato 2019.

Matías Sepúlveda, de O’Higgins, es el jugador que ha ingresado más veces desde el banco en el Campeonato 2019; lo ha hecho en 11 juegos (en total, jugó 14 partidos).

EL PROBABLE XI DE COLO COLO

El Cacique saltaría a la cancha con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Ronald de la Fuente y Matías Zaldivia; Gabriel Suazo; Carlo Villanueva; Iván Morales, Javier Parraguez, Pablo Mouche.

El juego se disputará el domingo 11 de agosto, a las 15:00 horas en el El Teniente. La transmisión estará a cargo de CDF Premium y CDF HD.