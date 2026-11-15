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El partido entre Francia y su invitada Turquía, disputado la tarde de este domingo en la Liga de Naciones de la UEFA, vivió la sustitución del portero de Francia, Mike Maignan, tras la primera parte del encuentro.

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El sitio "Foot Mercato" señaló: "Malas noticias para la selección francesa. Mike Maignan no regresó al terreno de juego en la segunda parte del partido entre Francia y Turquía la noche del domingo". Y añadió: "El guardameta del Milan fue sustituido en la segunda parte por Guillaume Restes, quien así disputó su segunda internacionalidad, un mes después de su debut con la selección francesa ante Bélgica (4-1)".

Y continuó: "Según los últimos informes, Mike Maignan sufrió una lesión en el muslo tras una colisión con un jugador turco. Se espera que el exjugador del Lille se someta a pruebas médicas en las próximas horas".

Mike ofreció una actuación destacada en la primera parte, en la que salvó su portería de varias ocasiones peligrosas a favor de la selección turca.

Mbappé vuelve con Francia

La selección francesa recibió un fuerte impulso anímico con el regreso de Kylian Mbappé a la convocatoria esta noche, después de que volviera a los entrenamientos colectivos, dos días antes del decisivo duelo ante Turquía, que determinará la identidad del clasificado a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Mbappé, estrella del Real Madrid, participó en la sesión de entrenamiento vespertina de la selección francesa, que se celebró en el estadio Matmut Atlantique de la ciudad de Burdeos, convirtiéndose en la principal novedad en los preparativos de Les Bleus para el esperado encuentro.

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El entrenamiento fue testigo del regreso del delantero francés al trabajo con el resto de sus compañeros, después de mostrar una mejoría notable en su estado físico, tras sufrir molestias en el isquiotibial, que lo obligaron a ausentarse del duelo ante Italia, disputado el jueves en el estadio San Siro.

Zidane, tras la derrota por 3-1 el viernes, confirmó su confianza en la posibilidad de contar con Mbappé durante el próximo partido, aclarando que darle descanso ante Italia formaba parte del plan establecido de antemano.

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Zidane dijo durante la rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre el estado físico de la estrella del Real Madrid: "Espero que esté listo el domingo. Ese era el plan, ya que se suponía que debía descansar por sufrir algunas molestias, manteniendo la posibilidad de que pudiera jugar".

Recuperar al capitán de la selección francesa reviste gran importancia en este encuentro, después de que el bicampeón del mundo sufriera su ausencia durante el partido del viernes ante Italia en el estadio San Siro.

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La selección francesa entró en una fase decisiva de su recorrido en la Liga de Naciones de la UEFA, después de que sus cuentas en el Grupo 1 del primer nivel se vieran alteradas tras la derrota ante Italia, un resultado que puso fin al registro invicto del nuevo técnico Zinedine Zidane desde que asumió la dirección técnica de Les Bleus el pasado mes de julio.

El inicio del recorrido de Zidane con la selección francesa despertó un gran interés, al ser uno de los nombres más destacados en la historia del fútbol francés, ya que asumió el cargo como sucesor del anterior entrenador Didier Deschamps, en medio de aspiraciones por devolver a la selección a los podios de títulos, aprovechando que dispone de un grupo destacado de jugadores con experiencia y talentos jóvenes.