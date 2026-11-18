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Alejandro Baldé ha perdido protagonismo en el FC Barcelona y quiere marcharse, según varios medios italianos. Su agente, Jorge Mendes, lo ha ofrecido a clubes como AS Roma y Juventus, aunque, por ahora, sin el resultado deseado.

Baldé debutó con el primer equipo del Barcelona en septiembre de 2021, bajo las órdenes del entonces entrenador Ronald Koeman. El zurdo se dio a conocer rápidamente y se convirtió en un habitual del equipo con el siguiente técnico, Xavi Hernández.

Tras la llegada de Flick en el verano de 2024, Baldé siguió siendo, en un primer momento, una pieza importante. En la temporada 2024/25 disputó casi 3500 minutos repartidos en 47 partidos. Y también la temporada pasada, con 2800 minutos en 42 encuentros, el lateral izquierdo jugó con mucha regularidad.

Desde el comienzo de la temporada actual, todo ha cambiado. El internacional en siete ocasiones, que el pasado verano no formó parte de la convocatoria de la campeona del mundo España, solo ha jugado 124 minutos esta temporada, repartidos en cinco partidos en los que entró como suplente. Tanto João Cancelo como Xavi Espart, de diecinueve años, están por delante de Baldé en la jerarquía.

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El Barcelona espera cerrar este invierno un traspaso lucrativo para poder incorporar al defensa central que desea y llevarlo al Spotify Camp Nou. Las lesiones ya han obligado a Flick a improvisar con frecuencia en el centro de la defensa, donde incluso ha llegado a jugar Frenkie de Jong.

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Baldé tiene contrato hasta mediados de 2028 y su valor ronda los 40 millones de euros. El Barcelona preferiría venderlo, aunque esa posibilidad parece algo poco realista si se tiene en cuenta que hace unos meses todavía pedía 60 millones de euros.

Mendes se reunirá la próxima semana con la directiva del Barcelona para hablar del futuro de Baldé. El «superagente» ya ha ofrecido al defensa a Roma y Juventus. De los dos, el club de Turín parece la opción más seria.

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Juventus tiene como primera opción al lateral izquierdo del Atalanta Lorenzo Bernasconi (23), cuyo precio rondaría los 30 millones de euros. Si su fichaje no resulta viable este invierno, Juventus aplazará las negociaciones hasta el final de la temporada y buscará la cesión de Baldé para cubrir el lateral izquierdo hasta la próxima campaña.

La cuestión es si Baldé y el Barcelona estarían dispuestos a aceptar una cesión sin opción de compra. Roma ya ha comunicado a Mendes que su prioridad para el invierno es fichar a un extremo izquierdo. Baldé solo se convertirá en una opción seria en el Olímpico si Roma puede incorporarlo mediante una cesión por una cantidad relativamente baja. Paris Saint-Germain, AS Monaco y Manchester United también han sido vinculados con Baldé.