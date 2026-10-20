La Confederación Asiática de Fútbol ha fijado las fechas de los partidos de la selección de Arabia Saudí, país anfitrión, en la Copa Asiática 2027.

La Copa Asiática 2027 se disputará en el Reino de Arabia Saudí, en el periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de febrero, a comienzos del próximo año.

El canal saudí «Al Ekhbariya» publicó las fechas de los partidos de Arabia Saudí en el torneo continental, que la Confederación Asiática de Fútbol dio a conocer este martes.

La selección saudí comenzará su andadura en el torneo asiático midiéndose a su homóloga de Palestina el 7 de enero, a las ocho de la tarde en hora de La Meca, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahd.

El segundo partido se jugará en el mismo estadio, contra la selección de Omán, el 12 de enero, a las siete y media de la tarde.

En cuanto al tercer y último encuentro de la fase de grupos, Arabia Saudí lo disputará contra la selección de Kuwait el 17 de enero, a las ocho de la tarde, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá.

La selección saudí busca recuperar el título asiático tras una ausencia de 30 años completos, ya que lo conquistó por tercera y última vez en 1996.