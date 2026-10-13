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Decisión sorpresa

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La Liga Profesional Saudí anunció el aplazamiento de tres partidos de la competición, entre ellos el esperado clásico entre el Al Ahli y el Al Nassr.

El Al Nassr tenía previsto visitar al Al Ahli este jueves, en el estadio Al Inma de Yeda, en la novena jornada de la Roshn Saudi League.

Sin embargo, la Liga Profesional Saudí emitió este martes un comunicado oficial en el que anunció el aplazamiento del encuentro, además de otros dos partidos, debido a las circunstancias actuales.

El comunicado oficial señaló: "La Liga Profesional Saudí ha decidido modificar los horarios de tres partidos de la novena jornada de la Roshn Saudi League, por consideraciones logísticas y respetando los periodos mínimos de descanso entre partidos".

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Y explicó: "En virtud de esta modificación, los partidos entre Al Riyadh y Al Hilal, y entre Al Ittihad y Al Shabab se disputarán el sábado 19 de diciembre de 2026, mientras que el encuentro entre Al Ahli y Al Nassr se jugará el sábado 6 de marzo de 2027".

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Y añadió: "El resto de los partidos de la novena jornada se mantienen en sus horarios aprobados sin cambios".

Y continuó: "La Liga tuvo en cuenta, al fijar las nuevas fechas, los periodos mínimos de descanso entre partidos, además de los requisitos operativos y organizativos vinculados a la celebración de los encuentros".

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Y concluyó: "Estas modificaciones se enmarcan en los procedimientos organizativos aprobados para la gestión del calendario de la competición, atendiendo a las distintas consideraciones relacionadas con los arreglos logísticos necesarios de los equipos para la celebración de los partidos".

Informes de prensa habían revelado la posibilidad de aplazar el clásico, ante el hecho de que la expedición del Al Nassr no había salido hasta el momento de la capital saudí, Riad.

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Los informes señalaron que el Al Nassr estaba esperando conocer la posibilidad de aplazar el partido y que, en caso de no aplazarse, se vería obligado a viajar a Yeda por carretera, ante la dificultad de viajar por vía aérea debido a los recientes acontecimientos que vive el Reino de Arabia Saudí, antes de que el encuentro fuera aplazado de forma oficial.







