El club inglés Ipswich Town anunció este miércoles la incorporación del defensa internacional marroquí Issa Diop, procedente del Fulham, de cara a la nueva temporada en la Premier League.

El jugador, de 29 años, firmó un contrato de cuatro años que se extiende hasta el verano de 2030, tras superar con éxito el reconocimiento médico, según la página web oficial del Ipswich Town, recién ascendido a la máxima categoría.

El club no reveló los detalles económicos oficiales, pero informes europeos señalaron que el valor de la operación asciende a unos 10 millones de euros (alrededor de 8,5 millones de libras esterlinas).

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El fichaje de Diop llega tras una actuación destacada con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, donde disputó cinco partidos y marcó un gol en el tiempo de descuento ante los Países Bajos, que contribuyó a la clasificación de Marruecos a los cuartos de final.

El club inglés añadió: "El jugador, que mide 194 cm, es considerado uno de los defensas más fuertes por alto y destacado en la lectura defensiva".

Diop inició su carrera profesional en el club francés Toulouse, donde asumió el brazalete de capitán a una edad temprana, antes de fichar por el West Ham United en 2018 a cambio de una cifra récord para el club.

En 2022 se trasladó al Fulham, donde ha disputado más de 75 partidos en la Premier League hasta la fecha, elevando el total de sus encuentros en la Premier a más de 170.



