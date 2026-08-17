Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), elogió el gran éxito alcanzado por la Copa Africana de Naciones Femenina 2026, y dio las gracias a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y a Marruecos, tras la clausura del torneo, que fue testigo de la coronación de la selección de Camerún como campeona por primera vez en su historia.

Infantino asistió a la final, disputada en la capital marroquí, Rabat, y declaró a través del sitio oficial de la FIFA: "La Copa Africana de Naciones, organizada por la Confederación Africana y Marruecos, ha logrado un éxito enorme. Felicito a la Confederación Africana, a Marruecos y a todas las selecciones y a la extraordinaria afición".

El presidente de la FIFA añadió: "Doy las gracias de forma especial a la Confederación Africana de Fútbol, presidida por Patrice Motsepe, a la Real Federación Marroquí de Fútbol, presidida por Fouzi Lekjaa, y a todo el pueblo de Marruecos por la organización de este destacado torneo, que ha puesto el foco en el fútbol femenino".

Infantino también felicitó a la selección de Camerún tras su histórica coronación, señalando: "Felicito a Camerún por haber conquistado la Copa Africana de Naciones Femenina 2026 y por llevar la alegría a los corazones de su pueblo con este primer logro".

El presidente de la FIFA no dejó de elogiar a la selección de Malaui, que alcanzó la final en su primera participación en el torneo pese a ocupar el puesto 151 del mundo, asegurando que sus jugadoras "no solo hicieron soñar a su país, sino también a todos los que aman el fútbol", en alusión al excepcional recorrido que firmaron durante la competición.

La presente edición del torneo contó con la participación de 16 selecciones por primera vez, y sirvió además como fase de clasificación para la Copa del Mundo Femenina 2027 de Brasil, con la clasificación directa al Mundial de Argelia, Camerún, Malaui y Marruecos, mientras que Sudáfrica y Ghana accedieron a la fase preliminar de la repesca.