Oficialmente: Donis define al sustituto de Nawaf Al-Aqidi en la Copa del Golfo

Georgios Donis, seleccionador de la selección absoluta de Arabia Saudí, tomó una nueva decisión dentro de la concentración de Arabia Saudí en Yeda, tras definir la identidad del portero que se sumará a la lista para suplir la ausencia de Nawaf Al-Aqidi, en un nuevo paso de cara a completar la Copa del Golfo 27.

Al-Aqidi se había lesionado la noche de la victoria por 1-0 ante Kuwait, durante la primera jornada del torneo, por lo que abandonó el terreno de juego y en su lugar participó Mohammed Al-Owais, antes de que comenzara el proceso de evaluación del estado del portero y la determinación de su capacidad para continuar su recorrido con la selección saudí.

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Donis decidió convocar al portero Abdulquddus Attiah para incorporarse a la concentración de la selección saudí en Yeda, con el fin de que forme parte de las opciones disponibles para el cuerpo técnico durante la próxima etapa, ante los cambios surgidos en la portería tras la lesión de Al-Aqidi.

La convocatoria de Attiah llega en un momento importante, ya que el cuerpo técnico busca mantener su lista completa y asegurar todas las posiciones, especialmente con la continuidad del torneo y la carga de partidos, pues la selección necesita un sustituto listo en caso de que Al-Aqidi no pueda regresar.

Se espera que Abdulquddus Attiah comience sus entrenamientos con la selección saudí tras incorporarse a la concentración, como preludio para completar los trámites de su inscripción conforme a la reglamentación del torneo, y convertirse en una de las opciones en las que Donis pueda apoyarse en los próximos partidos.

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Arabia Saudí continúa sus preparativos para completar su recorrido en el Golfo 27, en medio de la expectación por la situación definitiva de Al-Aqidi, mientras que la convocatoria de Abdulquddus Attiah le dio al cuerpo técnico una solución adicional para afrontar cualquier novedad en la portería.

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