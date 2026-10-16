La Federación Saudí de Fútbol dio a conocer las fechas de los partidos de la Supercopa local, que se disputará en Kuwait a finales de este año.

El sorteo de la Supercopa de Arabia Saudí se celebró anteayer miércoles y deparó un cruce de alto voltaje entre el Al Ahli y el Al Qadsiah en semifinales, además del otro encuentro entre el Al Nassr y el Al Khaleej.

La cuenta oficial del torneo en la red social "X" publicó una imagen con la que anunció que el partido entre el Al Ahli y el Al Qadsiah se jugará el próximo 19 de diciembre, a las ocho de la tarde, hora de La Meca.

En cuanto al otro encuentro, entre el Al Nassr y el Al Khaleej, se disputará el próximo 20 de diciembre, también a las ocho de la tarde, hora de La Meca.

La final de la Supercopa de Arabia Saudí, entre los ganadores de ambos partidos, se celebrará el próximo 23 de diciembre, a las ocho de la tarde, hora de La Meca.

Cabe recordar que el Al Ahli es el actual campeón de la Supercopa de Arabia Saudí, tras conquistarla la temporada pasada al derrotar al Al Nassr en la final en los lanzamientos de penal, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran con empate 2-2.