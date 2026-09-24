El club italiano Udinese anunció este jueves su fichaje oficial del defensa austriaco David Alaba, en una operación a coste cero, tras el final de su etapa con el Real Madrid, que se prolongó durante 5 temporadas.

Alaba, de 34 años, firmó un contrato con el club italiano por una temporada, iniciando así una nueva experiencia en la Serie A tras largos años pasados entre las filas de los grandes clubes de Europa.

El Udinese señaló en el comunicado sobre la operación: "Un jugador con una calidad técnica excepcional, personalidad de líder y versatilidad táctica, Alaba llega a Udine tras una trayectoria repleta en la cima del fútbol mundial".

11 títulos con el Real Madrid

Alaba se incorporó al Real Madrid en 2021 procedente del Bayern Múnich, y disputó 132 partidos con la camiseta del conjunto blanco, en los que marcó 5 goles y conquistó 11 títulos.

Sus títulos con el Real Madrid incluyeron la conquista de la Liga de Campeones en dos ocasiones, el Mundial de Clubes en dos ocasiones y la Supercopa de Europa en dos ocasiones, además de dos títulos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España en dos ocasiones.

Uno de los momentos más célebres de Alaba con la camiseta del Real Madrid sigue siendo su famosa celebración colocando una silla sobre su cabeza tras la victoria ante el Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de 2022, en una imagen que se convirtió en una de las estampas más destacadas de la edición de la "remontada de la Champions".

Antes del anuncio oficial de la operación, el Udinese aprovechó ese recuerdo de una manera ingeniosa, tras publicar el miércoles a través de sus cuentas en las redes sociales una imagen de una silla plegable en el centro de un campo, en una clara referencia a la famosa celebración de Alaba.

Una trayectoria repleta con el Bayern Múnich

Alaba comenzó su trayectoria en la academia del Austria Viena, antes de fichar por el Bayern Múnich con dieciséis años.

Con el conjunto bávaro, el defensa austriaco conquistó el título de la Liga de Campeones en dos ocasiones, el Mundial de Clubes en dos ocasiones y la Supercopa de Europa en dos ocasiones, además de 10 títulos de la Bundesliga, así como muchos otros trofeos.

A nivel internacional, Alaba disputó partidos con la selección de Austria desde que tenía diecisiete años, y jugó más de 100 encuentros con la camiseta de su país.

Lee también:

¿Preocupación o calma? Al descubierto la situación del Real Madrid tras las primeras lesiones del parón internacional

Alaba: Quiero seguir ganando

Alaba mostró su entusiasmo por afrontar la nueva experiencia, subrayando que su deseo de lograr victorias no ha cambiado pese a los éxitos que ha cosechado a lo largo de su trayectoria.

Dijo en unas declaraciones publicadas por el Udinese: "He vivido muchas experiencias y he ganado mucho a lo largo de mi trayectoria, pero hay una cosa que no ha cambiado: quiero seguir ganando".

Y añadió: "Quiero seguir compitiendo, y quiero lograr algo especial de nuevo. Esta es la mentalidad que llevo conmigo a Udine".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora